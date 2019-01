Annuncio

La conduttrice de "La Prova Del Cuoco" Elisa Isoardi [VIDEO] e il vice-premier Matteo Salvini stanno ancora insieme, in realtà, non si sono mai lasciati. Queste sono state le parole del giornalista Alberto Dandolo, intervistato ai microfoni del programma "I Lunatici", un format notturno di Rai Radio2.

Alberto Dandolo: "la Isoardi e Salvini non si sono mai lasciati"

Lo scorso 5 novembre diventò virale la notizia secondo cui la Isoardi e Salvini si fossero lasciati.

Da quel momento in poi non si è fatto altro che parlare della vita privata del Ministro dell'Interno. Entrambi, tuttavia, sono sempre stati molto reticenti e misteriosi sulla vicenda.

Matteo Salvini fu intervistato anche da Barbara D'Urso in cui, dopo svariate insistenze da parte della conduttrice, rivelò di essere single mantenendo, tuttavia, un alone di mistero. Da un po' di ore a questa parte sono emerse delle novità sul caso, novità che stravolgono completamente lo scenario.

Il giornalista Alberto Dandolo è stato intervistato ai microfoni del programma radiofonico "I Lunatici" ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Il giornalista ha asserito che Elisa Isoardi e Matteo Salvini non si sono mai lasciati. Si sono solo allontanati per un determinato periodo di tempo ma non hanno mai preso la drastica decisione di lasciarsi per sempre.

La Isoardi e Salvini presto sposi?

Secondo quanto riportato da Dandolo, sarebbe stato il parrucchiere di fiducia della Isoardi a diffondere lo scoop.

La persona in questione, infatti, pare sia a conoscenza del fatto che i due hanno continuato a vedersi per tutto il periodo di tempo in cui l'opinione pubblica li reputava separati. La Isoardi, quindi, pare sia stata costretta a cambiare parrucchiere dopo aver scoperto tutto.

Dandolo, però, ha svelato molto di più. Secondo il giornalista, infatti, non solo la Isoardi e Salvini non si sono mai lasciati, ma presto potrebbero convolare anche a giuste nozze. [VIDEO] I due stanno assieme da diversi anni eppure non hanno mai compiuto questo passo. Adesso sembra proprio il momento giusto. La location dell'evento dovrebbe essere il paese d'origine della Isoardi e la cerimonia potrebbe rivelarsi uno splendido evento in montagna immerso in uno scenario nordico.

Un'ultma indiscrezione risiede nel fatto che i due si sono incontrati nel corso di una cena di gala di fine novembre, organizzata dall'associazione Alis. In quella occasione, seppur la bufera sulla loro separazione fosse già esplosa, la Isoardi accompagnò il vice-premier senza battere ciglio.