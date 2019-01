Annuncio

Annuncio

Dasha, Stefano Sala e Benedetta Mazza è uno dei triangoli amorosi più chiacchierati del momento. Tutti e tre i protagonisti nel giro di una settimana sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso, per fornire le loro versioni. Nei giorni scorsi Dasha è andata per la prima volta nello studio di Pomeriggio 5 per dare spiegazioni in merito alla scelta che l’hanno portata a dire addio a Stefano Sala.

La modella ucraina fin da subito ha colpito tutti i presenti in studio per la sua pacatezza nei confronti del suo ex fidanzato.

Alla D’Urso, Dasha da dichiarato di non aver apprezzato alcuni comportamenti e frasi pronunciate dal gieffino all’interno della casa del GF Vip: “Stefano quando era al reality ha detto che non gli mancavo, questo non mi sembrava giusto [VIDEO].

Advertisement

Quando sei innamorato, la persona al tuo fianco ti manca”. Dopo le sue parole la ragazza sui social ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno. Alcuni telespettatori invece sono rimasti estasiati dalla bellezza della modella, complimentandosi. Proprio per questo la modella ha risposto ad alcuni utenti: “Chi giudica una persona solo per l’aspetto fisico è sciocca”. Dasha con il suo commento ha lasciato intendere che non gioca assolutamente a contendersi lo scettro di reginetta più bella con Benedetta Mazza.

Dasha replica alle accuse di alcuni utenti

Dasha dopo aver dichiarato sui social di non essere in competizione con Benedetta Mazza, è stata criticata da alcuni follower. L’accusa nei confronti della modella è quella di aver messo alcuni like di troppo a dei commenti che prendevano di mira l’ex professoressa de L’Eredità per il suo aspetto fisico.

Advertisement

I migliori video del giorno

La modella così ha replicato ad alcuni utenti per spiegare il suo gesto: “Il like è arrivato solo perché qualcuno aveva detto delle belle parole su di me ed io l’ho ringraziati”. Attraverso le sue parole ancora una volta, Dasha ha confermato di non aver nessun astio e di non provare rancore nei confronti di Benedetta Mazza.

Stefano Sala: ‘Bisogna voltare pagina’

Stefano Sala dopo essere stato ospite a Pomeriggio 5 per ufficializzare la rottura della relazione Dasha, ieri è tornato nuovamente nel salotto di Barbara D’Urso con la sua ex coinquilina Benedetta. L’ex gieffino ha respinto tutte le accuse degli ospiti presenti in studio, dichiarando che questa vista ai suoi occhi sa di caccia alle streghe. Inoltre, ha confessato se mai ne avesse bisogno ci sarà sempre per la sua ex fidanzata. In fine, ha dichiarato che nella vita bisogna voltare pagina [VIDEO].