Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono una delle coppie più amate e seguite dai telespettatori di Uomini e donne, nonostante sia passato molto tempo dalla partecipazione dei due al programma idea e condotto da Maria De Filippi. L’ex tronista oggi si trova ad essere accusato pesantemente dall’influencer partenoea, Deianira.

Deianira: ‘Tara mi ha contattato per avere le prove’

Deianira attraverso il suo profilo Instagram è solita a lanciare dei veri e propri scoop di cronaca rosa.

La partenopea questa volta tramite un video postato sul suo profilo social ha confessato che Cristian Galella ha tradito la sua attuale moglie Tara Gabrieletto. Inoltre, Deianira ha fornito alcuni dettagli in merito alla vicenda: “Cristian si intrattiene [VIDEO]da un po’ di tempo con una donna che conosco”.

Nel video la blogger ha spiegato ai suoi follower di essere in possesso anche di alcune prove che confermano il presunto tradimento. Le prove compromettenti in questione sarebbero alcuni messaggi vocali inviati dall’ex tronista di Uomini e Donna alla donna. Sempre secondo quanto raccontato da Deianira i fatti risalirebbero a prima e dopo il matrimonio dei due giovani. In fine, in seguito alla notizia piuttosto sconvolgente la stessa ex corteggiatrice avrebbe contatto l’influencer per avere delle spiegazioni: “Sono sicura di quello che dico. Ho fornito a Tara tutto il materiale necessario per scoprire la verità”.

Dal momento della rivelazione della notizia bomba, i social si sono scatenati e divisi. In molti hanno subito chiesto di fare chiarezza. Altri invece hanno creduto alla buona fede di Cristian, anche perché da quasi tre anni è sposato con la Gabrieletto.

Per avere ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda, bisognerà attendere direttamente la versione dei due diretti interessati.

Tara e Cristian: un’amore da favola

Tara Gabrieletto e Cristian Galella hanno conosciuto la fama grazie al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due all’epoca erano entrati nel cuore della gente per il loro rapporto un po’ traballante. La scelta del tronista infatti, avvenne in un momento davvero inaspettato. Cristian scelse Tara durante un ballo chiarificatore, dopo l’ennesima eliminazione della ragazza. I due ex protagonisti di U&D [VIDEO] si sono anche messi in gioco in una delle prime edizioni di Tempation Island e il 16 settembre del 2016 hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola.