Stefano Sala e Benedetta Mazza sono tornati nella studio di Pomeriggio 5 per replicare alle parole di Dasha.

I due ex gieffini all’interno della casa del Grande Fratello hanno dimostrato di essere molto vicini. Va ricordato però che il modello milanese, durante il periodo di reclusione nella casa più spiata d’Italia, è entrato da fidanzato. Dopo l’intervista della modella ucraina, Stefano e Benedetta sono stati invitati nuovamente negli studi di Mediaset per commentare insieme agli ospiti.

Sia Stefano che Benedetta hanno mostrato ancora una volta di essere molto complici: “Ci siamo presi tutti le nostre responsabilità. In un reality si sa che la gente cerca di viversi”, queste le parole de l’ex professoressa de L’Eredità.

Sala invece ha dichiarato di essere a posto con la coscienza, visto che dopo essere uscito dal GF è tornato da Dasha per chiarire e decidere che piega dovesse prendere il loro futuro.

Stefano e Benedetta [VIDEO]si sono visti puntare il dito contro dagli ospiti presenti in studio, tanto che per difendere il comportamento del modello è scesa in campo perfino Barbara D’Urso.

Stefano Sala: ‘Per Dasha ci sarò sempre’

Dopo aver visto un estratto dell’intervista di Dasha dove dichiarava di non voler parlare della sua rivale in amore, Benedetta Mazza, da donna, ha cercato di comprendere le scelte della modella. Anche Stefano Sala nello studio di Pomeriggio 5 ha espresso delle belle parole nei confronti della sua ex fidanzata: “Per Dasha ci sarò sempre, se lei vorrà. L’amore può anche finire, si lasciano tutti non è successo mica niente, ma il bene rimane”.

Dasha: ‘Non mi sono piaciuti dei comportamenti di Stefano al GF’

L’ex fidanzata di Stefano Sala nei giorni scorsi è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso per fornire la sua versione in merito alla fine della relazione [VIDEO] con il modello milanese. Per tutta l’intervista la modella ucraina ha avuto un comportamento piuttosto calmo e tranquillo, cosa che in questi casi non è sempre solito avere. Alla padrona di casa, Dasha ha raccontato di non aver gradito alcuni comportamenti visti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Inoltre, va detto che Stefano e Benedetta hanno trascorso anche una vacanza insieme. Nei confronti dell’ex professoressa de L’Eredità, Dasha ha deciso di non dire nulla a riguardo. Il rapporto instaurato tra Stefano e Benedetta è andato sempre più in crescendo, quindi era davvero inevitabile la rottura.