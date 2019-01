Annuncio

Giovedì 24 gennaio alle ore 21.20 su canale 5 avrà inizio la quattordicesima edizione dell'"Isola dei Famosi". Sono 15 i personaggi famosi, già resi pubblici, che prenderanno il via a questa quattordicesima edizione, del reality a distanza condotto dalla romana,ex modella, Alessia Marcuzzi, alla sua quinta conduzione consecutiva. La conduttrice romana potrà contare sulle nuove figure in studio, nel ruolo di opinioniste, annunciate sul profilo instagram della stessa, già diverse settimane fa e poi confermate in un intervista a "Verissimo", dove Alessia Marcuzzi si mostra molto contenta e dichiarando che queste figure hanno carattere.

Si tratta di Alba Parietti e Alda d'Ausiano. Inoltre è stato ufficializzato che Filippo Nardi non sarà l'inviato, come fatto credere nelle settimane che portano all'inizio del reality, ma il vero inviato sarà il veterano, ormai molto conosciuto, Arvin, assente nell'ultima edizione.

Infatti Arvin [VIDEO]fino a questo momento si è comportato come un vero e proprio concorrente per scoprire qualche segreto. Un incarico dato apposta dalla conduttrice romana, che si mostra molto soddisfatta del lavoro svolto dal "finto concorrente". Ai 15 personaggi famosi ufficializzati, vi si aggiungeranno altri, non famosi che si trovano già sull'isola e che dovranno affrontare un televoto lampo la sera stessa.

Chi è il favorito?

La quattordicesima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi [VIDEO]deve ancora prendere il via. Tra i 15 concorrenti, il favorito numero 1 appare, secondo i bookmakers, Paolo Brosio. Il giornalista, famoso per la conversione a Medjugorie secondo il sito scommesse, Eurobet sarebbe dato a 4.

Chi potrebbe impensierirlo?

Gli outsider al favorito numero 1, Paolo Brosio sarebbero Kaspar Capparoni, attore italiano classe 64"e Marco Maddaloni, campione di judo, napoletano, classe 84".

Per entrambi la quota secondo il bookmakers Eurobet è 6. A quota 7 troviamo 3 personaggi, ovvero: Abdelkader Ghezzal, Jo Squillo e Luca Vismara. Il primo dei 3, è un attuale procuratore ed ex attaccante algerino classe 84", che vesti' le maglie di Siena,Bari,Cesena e Parma in Italia. Il secondo personaggio, ovvero Jo Squillo [VIDEO]è una cantautrice e conduttrice italiana classe 62", conosciuta grazie al successo a Sanremo in coppia con Sabrina Salento con la canzone "Siamo donne". Infine, Luca Vismara, cantante pop, uscito dal programma "Amici"condotto da Maria de Filippi.