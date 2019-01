Advertisement

Nuovo amore per la bellissima Taylor Mega, la modella diventata famosa nel nostro Paese prima per la sua storia d'amore con il milionario Flavio Britaore e poi per delle foto alquanto audaci che la vedevano in compagnia di Sfera Ebbasta. In queste ore, però, la bella Taylor Mega ha fatto parlare di sé per la sua nuova storia d'amore sbocciata con Tony Effe della Dark Polo Gang. I due hanno ufficializzato la notizia sui social, ma non tutti i fan hanno apprezzato la notizia. [VIDEO]

Nuovo amore per Taylor Mega ma viene insultata sui social: 'Te li sei fa... tutti'

Nel dettaglio, le Gossip news di queste ore rivelano che la bellissima Taylor Mega ha confermato di essersi fidanzata con Tony Effe con una serie di foto e un video che sono stati postati su Instagram e, successivamente, pubblicati anche dallo stesso componente della Dark Polo Gang.

Peccato, però, che non tutti i fan hanno gradito questa notizia, ricordando che solo qualche settimana fa, sulle pagine di 'Spy', si parlava di un flirt tra la giunonica modella e un altro trapper molto amato dal pubblico: Sfera Ebbasta.

Addirittura in quel contesto vennero fotografati mentre la bellissima Taylor strizzava il pacco di Sfera Ebbasta e gli scatti fecero il giro della rete. La modella è stata prontamente insultata: 'Nel giro di due mesi ti sei fat... tutta la trap italiana', ha scritto un utente su Instagram mentre un altro l'ha apostrofata con un appellativo decisamente poco elegante nei confronti di una donna.

Isola dei famosi 2019, nel cast anche la bellissima Taylor Mega

Nonostante tutte le polemiche che fioccano in queste ore sui social, Taylor si prepara per un 2019 che potrebbe essere l'anno della sua svolta dal punto di vista professionale e televisivo. A partire dal 24 gennaio, infatti, la ritroveremo nel cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi, in onda su Canale 5. Il suo nome è stato confermato sulle pagine della rivista 'Spy' [VIDEO]e a questo punto non si esclude che Tony Effe possa fare delle sorprese alla sua nuova fidanzata e magari sbarcare anche in Honduras per rivederla.

Sempre dalle pagine del settimanale 'Spy' apprendiamo che nel cast di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2019 sbarcherà anche Marina La Rosa, tra le concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. E poi ancora è stata annunciata la presenza di Paolo Brosio e quella di Jeremias Rodriguez, il fratello belloccio di Belen, molto amato e al tempo stesso 'criticato' sui social network.