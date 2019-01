Advertisement

Arriva finalmente sulla Rai la nuovissima fiction ambientata nel conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, La compagnia del cigno, con protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Lunedì 7 gennaio, infatti, è andata in onda su Rai 1 [VIDEO] la prima puntata della serie contenente i primi due episodi rispettivamente intitolati: "L'arrivo di Matteo" e " Nascita della compagnia". Se per caso non avete avuto la possibilità di seguire la prima puntata su Rai 1 potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali del tv di Stato.

Dove vedere la replica della prima puntata in streaming e tv

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della puntata d'esordio de La compagnia del cigno sarà disponibile sia in televisione che online.

La replica televisiva, infatti, sarà trasmessa su Rai Premium venerdì 11 gennaio a partire dalle 21.20. Per quanto riguarda la replica online sarà disponibile sul sito on demand di RaiPlay sulla nuova pagina dedicata alla serie. Vi ricordiamo, inoltre, che grazie ad un'applicazione disponibile sul sito Rai Play è possibile vedere la replica de La compagnia del cigno anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

La trama dei primi due episodi

La trama ufficiale [VIDEO] della prima puntata della serie con Anna Valle e Alessio Boni rivela che nel primo episodio, intitolato "L'arrivo di Matteo", quest'ultimo (interpretato da Leonardo Mazzarotto) arriverà a Milano per frequentare il Conservatorio dopo aver lasciato la sua città natia di Amatrice. Già dalle prime lezioni, il giovane si metterà subito in luce agli occhi del professore Luca Marioni per le sue straordinarie doti di violinista.

Il professore non sarà soltanto un semplice insegnante del Conservatorio ma si rivelerà essere il selezionatore principale dell'orchestra dell'istituto. Inoltre Matteo verrà a sapere che il professor Marioni è conosciuto nell'istituto come il "Bastardo", soprannome che si è guadagnato grazie ai suoi modi molti severi nei confronti degli allievi.

La trama del secondo episodio, intitolato "Nascita della compagnia", ci segnala che il professor Marioni ordinerà ad alcuni studenti di aiutare Matteo ad integrarsi meglio nel gruppo o nessun di loro avrà la possibilità di diventare un musicista dell'orchestra del Conservatorio. Grazie all'imposizione del professore Emanuele Misuraca farà amicizia con Matteo e lo aiuterà ad inserirsi gradualmente nel loro gruppo di studio.