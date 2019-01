Annuncio

Il trono classico di Uomini e donne è andato in onda ieri 18 gennaio, concedendo ampio spazio a Luigi Mastroianni e a quella che sembra una chiara preferenza per Giorgia [VIDEO]. Nelle ultime puntate abbiamo assistito anche alle novità dei troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli: tra loro qualcuno appare ancora molto confuso mentre altri potrebbero essere molto vicini alla scelta. Ma come si evolveranno i loro percorsi? Ci saranno importanti novità nelle puntate della prossima settimana? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni del trono classico relative alla registrazione del 3 gennaio, durante la quale non sono certo mancate le sorprese.

Grande protagonista è stato soprattutto Lorenzo, che ha deciso di mettere alla prova Claudia e Giulia, dopo che entrambe lo avevano minacciato di rispondere 'no' in caso di scelta.

Trono classico anticipazioni: due finte scelte per Lorenzo

Le anticipazioni del trono classico relative alle puntate in onda la prossima settimana (registrate lo scorso 3 gennaio), partono da Lorenzo Riccardi che organizzerà una finta scelta per Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Entrambe, infatti, si erano arrabbiate per il doppio bacio, arrivando a dichiarare di rispondere negativamente in caso di scelta [VIDEO]. Il desiderio del tronista sarà di capire se davvero le due ragazze lo rifiuterebbero, motivo per cui farà credere ad entrambe di voler continuare a frequentarle lontano dalle luci della televisione. La prima ad essere chiamata in studio sarà Claudia che, proprio come immaginato da Lorenzo, ascolterà le sue parole e poi risponderà affermativamente. Analoga anche la risposta di Giulia, nella quale però verrà evidenziato qualche sospetto sulle vere motivazioni della scelta.

Quando l'arcano verrà svelato, sia Claudia che Giulia si diranno furiose nei confronti del tronista, minacciando di abbandonare il programma.

Uomini e donne, anticipazioni: Luigi bacia Irene

Le anticipazioni delle prossime puntate dedicate al trono classico di Uomini e donne segnalano importanti novità anche per Luigi Mastroianni che dimostrerà di essere ancora molto confuso. Se ieri su Canale 5 lo abbia visto davvero molto preso per Giorgia, la registrazione del 3 gennaio conferma che invece le cose sono ben diverse perché il tronista bacerà Irene. Giorgia, che sembrava di essere la favorita, faticherà ad esprimere il suo dispiacere davanti ad una simile delusione e le sue poche parole finiranno per deludere il tronista. Sonia, invece, uscirà dallo studio affermando di non voler abbandonare il programma. Le novità non mancheranno anche nella parte dedicata a Teresa Langella, in esterna con i corteggiatori Kevin, Antonio e Andrea. Sarà soprattutto l'incontro con quest'ultimo ad essere degno di nota perché la tronista arriverà molto vicina dallo scambiare con lui un bacio appassionato.

Ammetterà di essere attratta dal corteggiatore ma di non averlo baciato per rispetto per Antonio, che non avrebbe affatto accettato un simile gesto. Per quanto riguarda Andrea Cerioli, assisteremo al bacio con Arianna e a nuove polemiche che coinvolgeranno Federica.