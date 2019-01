Annuncio

Annuncio

Il 15 gennaio è una data che Giulia De Lellis non dimenticherà mai: oltre a festeggiare i suoi 23 anni sulla neve con Irama, in questo giorno importante la ragazza ha ricevuto una notizia importantissima. Sul profilo Instagram dell'influencer, infatti, poche ore fa è apparsa una foto la cui didascalia conferma il suo ritorno in Tv nella versione serale di Uomini e Donne. [VIDEO] Il gossip sulla presenza della romana nel cast della trasmissione che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, circolava già da un po', ma solo oggi è stata ufficializzata dalla diretta interessata sui social network.

La De Lellis conferma: 'Ci vediamo presto in Tv con un programma emozionante'

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma nelle scorse ore è diventata ufficiale: Giulia De Lellis sarà protagonista della versione serale di Uomini e donne, quella dedicata alle scelte dei 4 tronisti rimasti (Andrea Cerioli ha anticipato tutti fidanzandosi con Arianna qualche giorno fa).

Advertisement

Nel giorno del suo 23esimo compleanno, la romana ha pubblicato su Instagram un post sia per celebrare questo giorno così importante, che per comunicare ai suoi tanti fan la novità professionale che la riguarda. "Oggi ho ricevuto un regalo speciale, una notizia da parte di U&D e Raffaella Mennoia"- ha esordito la giovane nel messaggio che sta facendo il giro della rete.

"Ci vediamo presto in Tv con un nuovo progetto, un nuovo programma emozionante e puro. Sarà una scelta e sarà di sera. Sarà speciale, ma non posso dirvi altro. Manca poco".

Le parole che ha usato l'influencer per annunciare il suo ritorno nel format che l'ha vista esordire davanti alle telecamere circa tre anni fa, hanno fatto impazzire di gioia le tante persone che la seguono e le vogliono bene, le stesse che hanno contribuito al suo exploit sia sui social network (solo su Instagram la De Lellis ha 3,5 milioni di followers) che nel mondo della moda e del make-up.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il ruolo che avrà Giulia in "U&D di sera", ancora non lo conosciamo: l'unica cosa certa che si sa per il momento, è che le puntate in prime time del dating-show di Maria De Filippi saranno interamente dedicate alle scelte finali di Teresa, Luigi, Lorenzo e Ivan.

Giulia: compleanno sulla neve con Irama

Soltanto pochi giorni fa, raccontavamo dell'ennesima frecciatina che Andrea Damante avrebbe lanciato a distanza a Giulia [VIDEO] De Lellis sulla festa di compleanno che stava organizzando. Oggi, nel giorno in cui la ragazza compie 23 anni, possiamo dire che il suo ex fidanzato non si è ancora fatto vivo su questa situazione che sembrava stragli ancora tanto a cuore.

In compenso, sappiamo che l'influencer, prima di inaugurare il party che ha messo su per amici e parenti, si è concessa qualche giorno di relax sulla neve con Irama. I piccioncini sono fuggiti alle terme di Bormio e lì stanno trascorrendo un breve periodo di relax e coccole reciproche.

Nel messaggio che la romana ha caricato su Instagram per il suo compleanno, si legge anche: "Ai miei folli 23 anni.

Ai miei sorrisi che valgono doppio dopo tanto, dopo tutto. A chi è con me ma anche a chi non c'è più. Grazie a chi mi dà e a chi mi ha dato".