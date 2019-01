Annuncio

Dalla love story con Irama alla gaffe su Lilli Gruber. Giulia De Lellis [VIDEO] è stata ospite di Guess my age, la trasmissione in onda su Tv8 condotta da Enrico Papi. Nel game show prodotto da Magnolia una coppia di concorrenti deve indovinare l’età di persone comuni. In alcune puntate i partecipanti sono supportati da vip come, tra l’altro, si è verificato ieri sera con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima si è resa protagonista di alcuni divertenti siparietti con il conduttore televisivo ma ha anche spiazzato il pubblico in studio per alcune uscite inaspettate.

Prima di entrare nel vivo del gioco l’esperta di tendenze ha rivelato di non vedere bene perché non aveva messo le lenti a contatto ed aveva dimenticato gli occhiali. Un particolare che ha suscitato l’ilarità dei presenti in considerazione della finalità del quiz (indovinare l'età).

Nonostante ciò l’ex fidanzata di Andrea Damante ha provato ad incoraggiare il suo partner di gioco. “So tutte le regole e sono super preparata”.

Lo scivolone su Lilli Gruber: 'E' tutta tirata'

Papi ha poi stuzzicato la ventiduenne su una possibile cena con il concorrente in caso di vittoria. “Certo, è il minimo ma dobbiamo andare tutti insieme, con i nostri fidanzati”. In seguito Giulia si è resa protagonista di un clamoroso scivolone quando il presentatore ha mostrato la foto di Lilli Gruber. “E’ tutta tirata, si è tenuta bene” - ha rimarcato l’ex gieffina che ha scambiato la giornalista per un’attrice. Papi ha colto la palla al balzo per prendere in giro l’ospite con alcune esilaranti battutine. In seguito il conduttore di Guess my age ha punzecchiato la De Lellis sui tatuaggi.

L’influencer da oltre tre milioni di follower ha ammesso di aver disegnato una farfallina sul lato B. “In realtà ne ho tre” - ha precisato la romana.

Giulia De Lellis: 'Con Filippo sono molto felice'

Nel corso della puntata Giulia ha spiegato di essere molto felice e che la sua relazione con il cantante Irama [VIDEO] (chiamato con il nome di battesimo nella circostanza) procede a gonfie vele. “Ora sto con un ragazzo molto carino che si chiama Filippo”. L’ex corteggiatrice ha rispedito al mittente la proposta di Papi di andare a cena con il partner di gioco affermando che il suo fidanzato è molto geloso. “Meglio di no”. Alla fine la De Lellis ha affermato di essersi divertita molto e su Instagram Stories ha aggiunto. “Dove c’è Giulia le figure di m***a non mancano mai”.