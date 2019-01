Annuncio

La vita sentimentale di Andrea Damante continua a tenere banco nel mondo del gossip [VIDEO]: nonostante il 28enne si professi single e felice di esserlo, in queste settimane stanno circolando numerose voci che sostengono il contrario. Dopo essere stato paparazzato nella notte milanese accanto a Chiara Biasi una decina di giorni fa, secondo "361 Magazine" il deejay veneto avrebbe trascorso molte altre serate in compagnia della bella fashion blogger.

In particolare, sembra che il veronese e la ex di Simone Zaza abbiano partecipato ad un evento che si è tenuto in una nota discoteca di Milano, stando sempre attenti a non farsi fotografare troppo vicini.

Andrea Damante: nuove indiscrezione sul flirt con la Biasi

Risalgono a poco tempo fa le foto che i paparazzi erano riusciti a scattare ad un'insolita "coppia", quella formata da Andrea Damante e Chiara Biasi.

A qualche settimana dagli scatti in cui erano stati immortalati mentre parlavano nei pressi di un locale, è emersa una nuova indiscrezione sull'ex tronista di Uomini e Donne e su colei che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Stando a quanto riportato da "361 Magazine", sembra proprio che gli incontri tra il dj e la fashion blogger in quel di Milano stiano diventando sempre più frequenti; qualche giorno fa, per esempio, l'ex di Giulia De Lellis e l'amica di Chiara Ferragni sarebbero stati avvistati nel privè del Volt, una famosa discoteca di Milano, mentre chiacchieravano confidenzialmente tra loro.

Nonostante entrambi stiano facendo di tutto per non dare nell'occhio, in molti avrebbero già notato un certo feeling tra Damante e la Biasi, un'intesa di cui il Gossip si sta già occupando da un po' di tempo.

Pare, infatti, che i due giovani siano più che amici, ma che al momento preferirebbero non uscire allo scoperto.

Del resto, Andrea in diverse interviste rilasciate di recente ha ribadito di essere single e ancora alla ricerca dell'anima gemella: quale sarà la verità?

Gli amori 'famosi' di Damante e della Biasi

Nell'attesa di scoprire qualcosa in più sul flirt che starebbero vivendo Andrea Damante e Chiara Biasi, ricordiamo che entrambi hanno già avuto delle storie d'amore con personaggi noti al grande pubblico.

Per quanto riguarda il dj veronese, la prima compagna ufficiale che ha avuto da quando è sbarcato in Tv è stata Giorgia Lucini: i due si sono conosciuti a Temptation Island, si sono innamorati e hanno convissuto per circa un anno. Dopo questa relazione, il giovane è stato scelto da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne, dove ha incontrato e ha scelto Giulia De Lellis, con la quale ha avuto una storia d'amore da favola [VIDEO] che è durata due anni e mezzo.

La fashion blogger amica della Ferragni e di Gilda Ambrosio, invece, è stata per un bel po' di tempo la compagna di Oscar Branzani: pare che il legame con il napoletano si sia spezzato a causa di un tradimento mai confessato.

Dopo aver frequentato per un breve periodo un modello straniero di nome Adrian, la bella Chiara si è fidanzata ufficialmente con Simone Zaza: la relazione tra l'influencer e il calciatore è durata circa un anno e mezzo e, secondo le riviste di gossip, sarebbe finita sempre in seguito ad una mancanza di rispetto da parte di uno dei due.