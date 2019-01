Annuncio

Questa sera, lunedì 14 gennaio, andrà in onda la terza puntata della fiction di Rai Uno “La compagnia del cigno”. Come di consueto, saranno trasmessi due episodi: [VIDEO] “L’orgoglio di Sara” e “Un’altra possibilità”. Il primo sarà incentrato sulla decisione di Barbara di lasciare il liceo classico e studiare al conservatorio, il secondo riguarderà invece lo 'strano' incidente del maestro Marioni.

Dove vedere la replica della terza puntata de La compagnia del cigno

La terza puntata de "La compagnia del cigno" potrà essere rivista in due modi differenti.

La prima consiste nell'attendere la messa in onda su Rai Premium venerdì 18 gennaio alle 21:20 circa. La seconda opzione, invece, è quella di recarsi all'interno del sito web RaiPlay.

Una volta inseriti i dati d'accesso, bisognerà cliccare sull'episodio interessato. È possibile anche installare l'omonima App sui propri dispositivi mobile.

Anticipazioni terza puntata 'L’orgoglio di Sara'

Le anticipazioni del primo episodio della terza puntata [VIDEO]de “La compagnia del cigno” rivelano che Barbara, dopo essere stata cacciata dall’orchestra dal maestro Marioni per aver dato luogo ad un’esibizione sgradevole, decide finalmente di ridurre i suoi numerosi impegni. La ragazza lascia il liceo classico e si trasferisce a studiare al conservatorio per la gioia dei suoi amici, soprattutto Matteo e Domenico che nutrono un interesse per lei.

Nel frattempo, al conservatorio c’è una new entry, si tratta di Sara. La sua presenza, però, genera un po’ di sgomento tra i presenti, specie per alcuni ragazzi.

I genitori di Robbio, invece, in seguito alle estenuanti discussioni, hanno preso la decisione di separarsi, mentre Irene e Luca sono sempre più distanti, non riescono a superare il dramma per la perdita della figlia. Questo episodio potrà essere rivisto in tv e in streaming online.

Terza puntata, episodio 'Un’altra possibilità'

Per quanto riguarda il secondo episodio, assisteremo ad un evento che intrigherà moltissimo. Il maestro Marioni subisce uno “strano” incidente. Si ritrova fuori dall’ospedale con un tutore e qualche costola rotta. Nonostante i disguidi familiari, però, sua moglie proverà in tutti i modi a stare accanto al marito, ricevendo da lui solo rifiuti. La testardaggine di Marioni lo spingerà a continuare le lezioni nonostante debba, invece, stare a riposo. Un dubbio, tuttavia, la farà da padrone per tutto l’episodio, cosa è successo veramente al maestro Marioni?