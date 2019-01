Annuncio

"La festa di compleanno", è questa la tematica che sembra aver scatenato l'ennesimo battibecco a distanza tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo che la romana ha usato Instagram per annunciare un grande party per i suoi 23 anni, il suo ex fidanzato ha pubblicato una "Stories" che, secondo molti, altro non era che una nuova frecciatina all'influencer: [VIDEO]il dj si è scattato un selfie in accappatoio davanti allo specchio e lo ha accompagnato con una didascalia piuttosto "ambigua".

Giulia e Andrea ai ferri corti? Il gossip impazza

Per tutta la giornata di giovedì 10 gennaio, Giulia De Lellis ha usato i social network per ribadire la sua frenesia nell'organizzare il party per i suoi 23 anni. Pubblicando il countdown di quanto manca alla fatidica data (circa 4 giorni), la romana ha informato i suoi tantissimi fan di voler mettere su una serata indimenticabile della quale si sta occupando personalmente.

L'influencer ha promesso a chi le vuole bene e la segue su Instagram di condividere tutto della sua festa, dai preparativi ai momenti che trascorrerà con le persone a lei più care.

Mentre la quasi ventitreenne pubblicava sul suo profilo un bel po di video nei quali parlava del suo imminente compleanno, su quello del suo ex fidanzato compariva una "Stories" che molti hanno giudicato attinente al tema.

Sotto ad un selfie che si è scattato mentre era in accappatoio davanti allo specchio, Andrea Damante ha scritto "Festa di compleanno", accompagnando il tutto con un'emoticon scherzosa che fa la linguaccia e indossa gli occhiali da sole.

Il fatto che questa foto sia stata caricata in rete a poco tempo di distanza dalle tante informazioni che Giulia ha dato sul suo giorno più importante, a molti è parsa quantomeno una strana coincidenza.

Non sarebbe la prima volta che il veronese punzecchia a distanza la sua ex compagna usando i social network: qualche settimana fa, infatti, tutti i siti di Gossip hanno raccontato del botta e risposta che ci sarebbe stato tra i "Damellis" sulla tematica del matrimonio.

All'ex corteggiatrice che aveva condiviso su Instagram parte del brano "Vuoi sposarmi" del suo Irama, si dice abbia replicato il dj con un filmato nel quale urlava "Sposalo".

La De Lellis non replica alla frecciatine di Andrea Damante

Le frecciatine che Andrea Damante starebbe lanciando a distanza a Giulia De Lellis, sarebbero iniziate da quando la storia d'amore della romana con Irama ha cominciato a diventare importante. Se nelle interviste che rilascia ai siti o ai giornali di gossip ha sempre evitato di parlare dell'ex fidanzata e della sua nuova relazione, è sui social network che il tronista di Uomini e Donne si dice si stia sfogando sinceramente.

Un paio di giorni fa, per esempio, abbiamo parlato di un tatuaggio che il veronese ha deciso di farsi sul braccio, un tatuaggio che moltissimi hanno collegato immediatamente a Giulia [VIDEO]: il viso della ragazza che è comparsa sulla pelle del dj, infatti, sembra ricordare tanto nei tratti somatici proprio la bella De Lellis.

A tutti i "polveroni" che sta sollevando il suo compagno soprattutto su Instagram, però, la ventenne non ha mai risposto fino ad oggi: la ragazza continua a vivere serenamente la sua vita, dividendosi tra il lavoro, il fidanzato e la sua amatissima nipotina.