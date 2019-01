Annuncio

Nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere le nuove dichiarazioni di Sara Affi Fella, la tronista di Uomini e donne protagonista dello scandalo più chiacchierato della passata edizione del programma di Maria De Filippi. La ragazza, dopo un lungo periodo di silenzio, ha scelto di rilasciare un'intervista esclusiva al settimanale 'Chi', dove per la prima volta ha raccontato tutta la sua verità dei fatti. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno portato ad una replica da parte di Lorenzo e Luigi, i due ex corteggiatori di Sara, che attualmente vediamo sul trono della trasmissione di Canale 5. [VIDEO]

Luigi e Lorenzo chiudono con il passato e con Sara Affi Fella

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Sara Affi Fella, dalle pagine di 'Chi', ha voluto chiedere scusa a tutte le persone che lavorano alla realizzazione di Uomini e donne, in particolar modo a Maria De Filippi, che le aveva dato piena fiducia per questa avventura.

Successivamente, poi, parlando di Luigi Mastroianni, il ragazzo che scelse al rush finale, ha ammesso di non essere mai stata innamorata.

E in queste ore, sia Luigi che Lorenzo, hanno scelto di replicare alle parole di Sara Affi Fella e lo hanno fatto rilasciando un'intervista al magazine di Uomini e donne, dove hanno fatto un po' di chiarezza sull'argomento.

Sia Lorenzo che Luigi questa volta si sono trovati d'accordo nel dire che in questo momento non sono interessati alle parole di Sara e che le dichiarazioni della tronista li lasciano indifferenti.

I due, infatti, hanno ammesso di voler troncare definitivamente con il passato e di essere concentrati soltanto su questo nuovo percorso che entrambi stanno portando avanti a Uomini e donne. Al momento, infatti, sia Lorenzo che Luigi sono ad un passo da quella che sarà la loro scelta finale, la quale avverrà in una villa e sarà curata nei minimi dettagli da Valeria Marini. [VIDEO]

Il ritorno di Sara Affi Fella sui social dopo lo scandalo a U&D

Intanto la bella Sara, dopo le scuse che ha fatto a tutta la redazione sulle pagine di Uomini e donne, ha chiesto di poter ritornare nuovamente alla sua vita di tutti i giorni, in quanto stufa delle minacce e degli insulti che legge tutti i giorni sul suo conto.

Passo dopo passo, l'ex tronista si sta facendo nuovamente spazio anche sui social: da qualche settimana, infatti, ha aperto un nuovo profilo ufficiale dove viene seguita da più di 100 mila persone.