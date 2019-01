Annuncio

Annuncio

E' tempo di decisioni all'interno dello studio di Uomini e donne. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio 18 gennaio su Canale 5, rivelano che avremo modo di vedere in onda un nuovo appuntamento con il trono classico, il quale si preannuncia ricco di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Luigi Mastroianni spiazzerà il pubblico annunciando di essere pronto per compiere il grande passo verso la scelta finale, che come ben saprete quest'anno avverrà all'interno della villa e sarà organizzata nei dettagli da Valeria Marini. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne oggi 18 gennaio: Luigi pronto per la scelta

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda oggi 18 gennaio su Canale 5, che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, rivelano che Luigi confesserà di essere pronto per la scelta finale, svelando che la sua ragazza ideale è tra le tre corteggiatrici che sono riuscite ad arrivare fino a questo punto del suo percorso in trasmissione.

Leggi anche Anticipazioni U&D: Teresa annuncia che ha preso una decisione tra Andrew e Antonio

Trattasi di Irene, Giorgia e Sonia: una delle tre sarà la nuova fidanzata di Luigi Mastroianni, reduce dalla cocente delusione che gli è stata inflitta da parte di Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' che come ben ricorderete scelse proprio Luigi al termine del suo discusso percorso in trasmissione.

Advertisement

'Io penso di avere le idee chiare e quindi il cerchio oggi lo chiudo', ammetterà Luigi nel corso della puntata di U&D che vedremo in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14,45. Ma come vi dicevamo si parlerà anche delle regole di questa nuova scelta e la De Filippi rivelerà ai tronisti che si svolgerà all'interno di un castello e sarà curata nei dettagli da Valeria Marini.

Le nuove regole della scelta dei tronisti di U&D

Le corteggiatrici che arriveranno al duello finale saranno due: il castello sarà diviso in tre parti. In una ci sarà il tronista di turno con la sua famiglia, in un'altra ci sarà una corteggiatrice con i suoi cari e nell'altra ancora la seconda corteggiatrice con i suoi familiari. La novità consiste nel fatto che il tronista dovrà fare la sua dichiarazione d'amore [VIDEO] in presenza dei familiari stessi.

Advertisement

Vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti di questa settimana di Uomini e donne over e trono classico, si potranno rivedere in replica streaming sul sito web WittyTv.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, con la quale rivedere le puntate in qualunque momento lo desiderate.