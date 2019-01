Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento di grandissimo successo con la fiction Che Dio ci aiuti 5, che vediamo in onda ogni giovedì sera in prime time sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. Ieri sera è stata trasmessa la seconda puntata di questa nuova stagione che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. I due nuovi episodi di ieri sono stati caratterizzati dominati dal colpo di scena riguardante Ginevra, la nuova novizia che nascondeva un segreto. [VIDEO]

Il riassunto della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 di ieri sera

Il riassunto di questa seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda ieri sera su Raiuno, infatti, rivela che nel primo episodio abbiamo scoperto che Ginevra aveva una relazione clandestina con un uomo violento che stava per sposarsi.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Tina contenta di lavorare con Sandro

La giovane novizia, però, ha scelto di raccontare tutto a suor Angela e soprattutto alla donna che stava per diventare sua moglie, perché desiderava metterla in guardia da quell'uomo violento che avrebbe potuto farle del male.

Advertisement

Nel frattempo Azzurra, desiderava andare a tutti i costi in ospedale per far visita alla sua amica Valentina: peccato, però, che non si senta ancora pronta ad affrontare questa prova, o forse c'è qualcosa che la trattiene e la spinge a non arsi avanti.

Intanto, sempre in questa seconda puntata della fiction Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci, abbiamo visto che Nico è convinto e predisposto a portare avanti la sua relazione con Maria. Una storia d'amore, però, che Ginevra non approva, perché ritiene che il ragazzo si stia imbattendo in una relazione 'aperta' che potrebbe causargli non pochi problemi.

Dove riguardare gli episodi di Che Dio ci aiuti 5 in streaming online

In questi nuovi episodi della fiction di Raiuno, trasmessa ieri sera, inoltre abbiamo visto che Azzurra decide di collaborare con Silvia e Daniela: le tre donne, infatti, vogliono mettere in difficoltà Gabriele, che nel frattempo è al fianco di Valentina in ospedale.

Advertisement

Per fortuna, infatti, la donna si è risvegliata dal coma ed ha ripreso nuovamente coscienza.

Vi ricordiamo che tutti gli episodi di questa quinta stagione di Che Dio ci aiuti [VIDEO], che sono stati trasmessi in queste settimane su Raiuno, potranno essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it, di cui scaricando l'applicazione free potrete rivedere le puntate anche dai vostri dispositivi mobili, in qualunque momento lo desiderate.