L'amore trionfa su tutto ma nel caso della famiglia Reale non sempre è detta l'ultima parola. A quanto pare secondo alcune fonti vicino alla regina Elisabetta, la nonna di Harry sarebbe davvero stanca dei comportamenti di Meghan Markle tanto che starebbe preparando un piano diabolico per far divorziare i due sposini.

L'indiscrezione è stata lanciata dal giornale americano Globe Magazine ed in prima pagina il titolo è stato piuttosto chiaro: "Meghan se ne deve andare".

Alcune voci mormorano che la duchessa del Sussex sia una delle più odiate a corte a causa dei suoi comportamenti offensivi e delle spese folli che sono andate a pesare sulle tasche dei contribuenti.

Inoltre, non sarebbero ben visti anche i legami con la famiglia Markle.

Secondo quanto riportato su Globe una fonte vicina alla regina Elisabetta ha fornito molto dettagli via mail al quotidiano, nel quale vengono spiegati alcuni passaggi fondamentali per arrivare al divorzio. Meghan Markle viene addirittura etichettata come un cancro da allontare al più presto da Kensington Palace. Se in un primo momento Meghan poteva contare sul sostegno della regina tanto da sembrare la preferita rispetto a Kate, ora anche lei sarebbe stufa ed avrebbe voltato le spalle alla duchessa tanto da definirla un'avida cacciatrice d'oro.

Ipotesi divorzio milionario

Sul magazine americano sono stati forniti dei dettagli in merito al presunto divorzio. Una fonte vicina alla regina Elisabetta ha dichiarato: "Ci ha ordinato di dare a Meghan quello che vuole." Per mandare via la Markle sarebbero stati offerti 37 milioni di dollari e la proposta terminerà ad aprile.

Il bambino, se rimarrà nel Regno Unito, potrà avere un titolo, mentre Meghan dovrà tornare nel suo paese. Secondo alcune indiscrezioni Harry non avrebbe preso bene la proposta [VIDEO] e si sarebbe opposto con tutte le sue forze alla nonna ed al principe Carlo.

Duncan Larcombe: 'Harry è cambiato dopo il matrimonio'

Il giornalista Duncan Larcombe autore del libro 'Prince Harry: The inside story', ha raccontato di un cambiamento improvviso di carattere da parte di Harry dopo aver sposato Meghan Markle: "È diventato scontroso e distaccato'. Stando alle dichiarazioni del giornalista i duchi del Sussex sarebbero ingestibili. Inoltre, Harry sarebbe diventato molto più distaccato con i mebri del proprio staff e la causa sarebbe un'influenza negativa da parte della sua consorte. Larcombe infine non ha negato i dissapori tra Harry e William, a causa del pessimo rapporto [VIDEO] tra Kate e Meghan.