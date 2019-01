Annuncio

Annuncio

Marie Kondo, una vera e propria guru del mettere in ordine, arriva nelle nostre case con una Serie TV su Netflix. Il suo libro Il magico potere del riordino è stato un vero successo e mostra come il riordinare aiuti a liberare non solo gli spazi in cui viviamo ma anche la mente e i pensieri. Nella serie TV Marie va in visita dalle persone che hanno richiesto una sua consulenza e offre loro un nuovo modo per vivere la loro casa, trasmettendo le sue conoscenze e coinvolgendoli nella consapevolezza dell’enormità di oggetti che sono stati accumulati negli anni, che spesso non hanno un ordine preciso ma vengono accumulati sotto pile di altri oggetti infiniti: dai vestiti, ai documenti, agli oggetti in cucina.

Marie, con gentilezza e simpatia, fa un giro della casa insieme alle persone che le mostrano le varie stanze in cui traspaiono le personalità e gli stili di vita di ciascuno.

Advertisement

Il modo in cui vengono gestiti gli spazi e gli oggetti mostra spesso un disagio e un bisogno di aiuto. Marie promette di aiutarli e lo fa davvero, coinvolgendo ogni singolo componente della famiglia in quello che diventa poi una sorta di gioco e momento di condivisione per tutti.

Metodo Konmari

Prima di iniziare Marie chiede un momento per “ringraziare la casa”: si siede a terra e resta in silenzio e in ascolto; le altre persone la osservano e partecipano a modo loro a questo rituale, che calma tutti e regala serenità. Marie passa poi a spiegare come procedere: iniziando dai vestiti chiede di svuotare tutti gli armadi e di creare una pila con tutti i vestiti stipati negli armadi, ben visibili.

Solitamente, dopo averlo fatto, le persone realizzano quanti abiti hanno di cui non ricordavano l’esistenza ed è già un primo passo verso il liberarsi del superfluo, che spesso crea un senso di soffocamento degli spazi e della mente.

Advertisement

Il secondo passo è quello di dividerli in due parti: da un lato verranno tenuti solo gli abiti che regalano gioia, tenendoli per un pò in mano e sentendo quali sensazioni regalano; dall’altro lato i vestiti che non si vogliono più tenere e che potranno quindi essere scartati, ma solo dopo averli ringraziati per aver svolto il loro compito.

Marie insegna un metodo differente per riporre gli abiti nelle cassettiere, mostra come ripiegarli e riporli in modo verticale in modo da averli sempre in ben visibili e ordinati. Inoltre, così facendo, non si mettono in disordine gli altri ripiegati sotto come avviene quasi sempre disponendoli uno sopra l’altro. Marie mostra come mettere ordine in tutte le altre stanze compreso il garage suddividendo tutto in categorie:

Vestiti

Libri

Carte

Oggetti misti

Ricordi

Se pure con qualche difficoltà iniziale, le persone si lasciano condurre da Marie che li guida sempre in modo gentile e rispettando i loro tempi. Alla fine Kondo va via e lascia che ognuno svolga il proprio compito.

Una nuova sensazione di casa

Quando tutta la casa è stata riordinata con il metodo Konmari, Marie torna per l'ultima visita. Le persone la conducono per la loro nuova casa, mostrandole entusiaste il risultato ottenuto e trasmettendo il loro stupore e gioia nel vedere tutto più libero e ordinato. Le persone hanno ora uno strumento in più e un approccio diverso alla propria quotidianità, agli spazi, all'aiuto reciproco e al rispetto della propria casa.