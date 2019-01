Annuncio

La notizia sconvolgente della morte di Alessio Sanzogni, ex manager di Chiara Ferragni, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A soli 34 anni l'uomo è rimasto vittima di un incidente stradale sulla autostrada A4 in provincia di Bergamo. La Ferragni ha scritto sui social di rimpiangere il tempo che non ha trascorso con Alessio, manager e influencer come lei. La moglie di Fedez ha confessato in un post di essere stata molto vicina a Sanzogni, avendo lavorato con lui, ma ad un certo punto i loro dialoghi non sono stati più come quelli di un tempo.

Nel 2016 le loro strade si sono separate in quanto Alessio Sanzogni [VIDEO] ha lasciato 'The Blonde Salad' fondando Inspiry, una nuova società. Chiara Ferragni ha concluso il post, scritto in memoria dell'amico e collega, augurandogli di riposare in pace.

L'uomo, originario di Gardone Valtrompia, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir, fermo in colonna a causa di un incidente avvenuto pochi minuti prima. A dare la tragica notizia è stato l'eco di Bergamo. La salma del trentaquattrenne è stata trasportata al cimitero del capoluogo orobico e messa a disposizione dei familiari.

Alessio, ex manager della Ferragni, ha perso la vita in un incidente

L'incidente è avvenuto alle due di notte di domenica scorsa ed è costato caro ad Alessio, ex general manager della 'Tbs Crew', azienda creata dall'influencer e imprenditrice cremonese Ferragni. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata attuata dalla polizia stradale di Seriate. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su una vicenda che ha scosso enormemente il mondo degli influencer e dell'imprenditoria di cui Alessio faceva parte.

Sanzogni da poco aveva avuto una grande gioia, essere diventato zio della piccola Bianca, come ha mostrato lui stesso in un video pubblicato su Instagram. Il trentaquattrenne non ha avuto modo di godersi la sua nipotina in quanto un destino impietoso l'ha strappato prematuramente all'amore dei suoi cari. Dalle parole di Chiara Ferragni è emerso un addolorato rimpianto, anche se il loro rapporto professionale non era più quello di un tempo. La moglie di Fedez ha ammesso che Alessio era una persona speciale [VIDEO] con la quale avrebbe voluto trascorrere più momenti. Spesso si comprende il valore del tempo che passa solo quando porta via con sé persone importanti che non torneranno più. Di Alessio resterà il ricordo in un post scritto sui social e nel cuore di chi lo ha amato.