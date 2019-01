Annuncio

Annuncio

L'ex allieva della quindicesima edizione di Amici, è stata pesantemente criticata sui mezzi pubblici da una signora a causa del suo abbigliamento. A quanto pare Elodie Patrizi non sembra averla presa affatto bene, tanto da rendere pubblico il suo sfogo sui social.

La cantante romana dopo essere salita su una delle linee della metro di Roma, si è accorta che una signora con sguardo indispettito l'ha fissata per un paio di minuti, anche in modo disgustato.

A quel punto Elodie non ha potuto fare a meno di chiedere che problema avesse la signora per guardarla con tanto disgusto. La signora con tanto di stupore da parte della cantante, avrebbe dichiarato che andando in giro vestita in quel modo era inevitabile che la gente non si fermasse a guardagli il lato b.

Advertisement

Elodie Patrizi attraverso una Instagram Stories ha voluto esprimere il suo punto di vista senza usare mezzi termini dopo la critica ricevuta da parte della signora. "In un primo momento ho detto alla signora che io mi vesto come voglio, poi però sono tornata sui miei passi ed ho risposto in modo più adeguato". Elodie infatti ha confessato di aver detto alla donna colpevole di averla criticata ingiustamente che non offendendo nessuno, si è liberi di vestirsi come si vuole. Inoltre, la cantante era vestita con i leggings perché si stava dirigendo in palestra. Per terminare la questione, Elodie ha rincarato la dose sui social [VIDEO]: "C'è gente che ancora oggi cerca di far sentire la gente a disagio. Con me non ci riuscite, ma spero con nessuno".

Chi è Elodie Patrizi? Vita privata e carriera artistica

Elodie Patrizi è diventata nota sul grande schermo per aver partecipato alla scuola talent di Amici durante la quindicesima edizione.

Advertisement

La cantante nonostante le sue grandi doti canore non è riuscita a vincere il titolo, superata dalla bravura di Sylvestre. Elodie dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, ha partecipato al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti con il brano Tutta colpa mia ed ha duettato con Emma Marrone.

La Patrizi in cerca di un manager

Elodie Patrizi è conosciuta oltre che alle sue doti canore anche per il suo carattere un po' particolare. La romana dopo essersi vista chiudere le porte della 68' edizione del Festival di Sanremo che sarà condotta da Claudio Baglioni si è ritrovata anche senza il manager. L'addio tra Elodie e Fabrizio Giannini è arrivato per via della visione diversa [VIDEO] sul percorso artistico. Queste le parole fornite dal manager: "Avevo in mente una strategia diversa, ma poi l'ultima parola spetta sempre all'artista".