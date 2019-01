Annuncio

Annuncio

La rivalità in campo professionale tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è, ormai, nota a tutti. Per anni, infatti, si sono scontrate a colpi di passi di danza, e battutine pungenti, al punto che il loro astio è andato ad intaccare anche la sfera personale. A distanza di molti anni, però, Heather Parisi pare sia tornata all'attacco per sferrare un colpo deciso alla sua rivale, la donna ha umiliato Lorella Cuccarini dicendole di non essere una ballerina e criticando le sue dichiarazioni sul Papa e sulle politche del vice-premier Matteo Salvini.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne trono classico, per la scelta di Teresa il favorito è Andrew

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini sul Papa e sulle politiche di Matteo Salvini sui migranti

Lorella Cuccarini, infatti, in una precedente intervista aveva commentato alcune dichiarazioni del Papa in modo alquanto negativo.

Advertisement

Nel caso specifico, la conduttrice e ballerina aveva reputato di cattivo gusto alcune affermazioni del Santo Padre. Quest'ultimo aveva dichiarato: "Meglio atei e buoni che cristiani e odiatori". In merito a queste parole, la Cuccarini ha sentito il bisogno di intervenire dicendo che è assurdo che una persona del calibro del Papa possa dire una cosa simile. Per i cattolici Cristo è una csa sacra e fondamentale. Il luogo nel quale è possibile incontrarlo è la Chiesa, pertanto, anche per i fedeli più tiepidi, incontrare Cristo in quel luogo è la cosa più preziosa. Ma non è tutto. La Cuccarini si è anche espressa a favore delle politiche adoperate dal Ministro degli interni Matteo Salvini [VIDEO]in merito alle strategie adoperate sui migranti.

La ballerina ha avuto da ridire anche sul fatto che il Papa si fosse espresso solo sul tema dei migranti senza toccare minimamente altri argomenti altrettanto delicati e importanti.

Advertisement

La Parisi ha umiliato la Cuccarini dicendo di non essere una ballerina

Queste dichiarazioni, rilasciate ai microfoni del settimanale "Oggi", hanno lasciato stupefatta, soprattuto, la sua rivale Heather Parisi, la quale ha umiliato Lorella Cuccarini in modo molto diretto e pungente.

La Parisi, infatti, ha esordito dicendo: "Ci sono ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste". La sua frase è stata un chiaro riferimento a Lorella Cuccarini. A quanto pare, dunque, secondo il parere di Heather, Lorella non è possibile considerarla una vera ballerina. Insomma, accuse [VIDEO]nei confronti di una donna che, possa piacere o no, ha rappresentato una fase importante della televisione italiana.