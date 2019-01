Annuncio

La precedente messa in onda del trono over di Uomini e donne ha visto come protagonista l'esponente del parterre femminile Angela Di Iorio. La donna è stata chiamata al centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente, ma ci che ha detto poco dopo è stato a dir poco sorprendente. Angela ha letteralmente umiliato Gianni Sperti perché non ha famiglia e non sa cosa sono i sacrifici, dal momento che nella sua vita si è dedicato solo al ballo.

Le imbarazzanti uscite di Angela Di Iorio a Uomini e Donne

L'ultima messa in onda del trono over è stata davvero spiazzante [VIDEO].

Angela Di Iorio, donna divenuta famosa a causa delle sue pretese nei confronti degli uomini, si è resa protagonista di un siparietto davvero molto spiacevole. La dama, infatti, è stata chiamata da Maria De Filippi per presenziare al centro dello studio.

In quella occasione le è stato presentato un uomo interessato a lei. La persona in questione ha incominciato a conversare con la donna ma, il loro dibattito è stato costantemente interrotto dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali non hanno fatto altro che punzecchiare la protagonista. Ad un certo punto della conversazione, però, Angela ha appreso che l'uomo dinanzi a lei fosse separato da 15 anni. A quel punto, allora, ha risposto di non essere alla ricerca di un separato bensì di un vedovo.

Le pesanti accuse di Angela contro Gianni: umiliato perché non ha famiglia

L'uscita della donna ha, chiaramente, generato il caos in studio [VIDEO]. Molti presenti, infatti, hanno incominciato a borbottare criticando notevolmente la dama. Dopo gli attacchi, Angela ha preso la parola per fare delle accuse molto perfide nei confronti di Gianni Sperti. La donna ha asserito di prendere in considerazione le critiche di Tina poiché, almeno, è una donna che sa cosa significa avere una famiglia e crescere dei figli.

Per quanto riguarda Gianni Sperti, invece, la dama ha detto di non essere disposta a tollerare i suoi giudizi poiché non ha famiglia e non sa cosa vuol dire fare sacrifici dal momento che l'unico sacrificio fatto da lui riguarda il ballo.

A quel punto in studio si è sentito un boato. Il pubblico e i due parterre hanno iniziato a mormorare, fino a quando non ha preso la parola Valentina che ha inveito contro la donna accusandola di essere assolutamente imbarazzante.

Ciò che ha stupito maggiormente, però, è stata la "non reazione" di Gianni. L'uomo, infatti, si è semplicemente limitato a contare fino a 10 e poi ha taciuto. Avrà fatto bene?