La trama de "Il Paradiso delle Signore" di martedì 15 gennaio è molto avvincente. Marta e Vittorio scoprono il segreto di Riccardo. Il ragazzo fa uso smisurato di antidolorifici, dai quali ha preso una brutta dipendenza. La sua futura moglie Nicoletta viene così informata di quanto sta accadendo. Nel frattempo, Clelia riceve dei fiori al magazzino e non ci sono più dubbi, suo marito Oscar è tornato in città.

Anticipazioni puntata martedì 15 gennaio: il segreto di Riccardo viene a galla

Tutto sembra essere quasi pronto per il matrimonio dell'anno [VIDEO]: quello tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo.

Diversi episodi inaspettati, però, stanno minando alla serenità dell'evento. Le preoccupazioni maggiori le sta dando il futuro sposo Riccardo. Il ragazzo, in seguito all'incidente, ha iniziato a fare uso smisurato di antidolorifici ed ha iniziato una vera e propria dipendenza.

Il suo segreto, però, ha le gambe corte e nella puntata di martedì 15 gennaio, verrà a galla.

Sua sorella Marta e Vittorio, infatti, scopriranno cosa sta cercando di nascondere disperatamente il ragazzo da numerose settimane. I due, quindi, decideranno di informare la sua futura moglie Nicoletta di quanto sta accadendo al suo compagno.

Al Paradiso delle Signore, nel frattempo, procede la lotteria a premi istituita da Vittorio. Le Veneri si divertono nella vendita dei biglietti e il clima è molto gioviale. Tra di loro è tornata anche la simpatica commessa Irene, la quale è stata contattata dal direttore Vittorio per sostiruire Nicoletta che, dopo l'incidente, non può ancora ritornare a lavorare. La ragazza sarà, sicuramente, in grado di portare una ventata di allegria all'interno dello shopping center.

Clelia riceve un mazzo di fiori al Paradiso: sono di suo marito Oscar, adesso è a Milano

Qualcosa, tuttavia, interromperà la quiete. Uno strano mazzo di fiori sarà recapitato al magazzino. Le splendide rose sono destinate a Clelia e il bigliettino non lascerà spazio all'immaginazione. Suo marito è tornato in città, adesso è a Milano e la donna è in preda al panico.

Qualche giorno fa, infatti, uno strano uomo si è presentato al Paradiso [VIDEO] ed ha iniziato ad indagare su Clelia, generando in lei molta preoccupazione. La donna, infatti, ha subito iniziato a temere che quella persona potesse essere suo marito, o comunque, avere a che fare con lui. Effettivamente il suo sentore e le sue preoccupazioni non erano sbagliate.