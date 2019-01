Annuncio

La trama della puntata di domani, 11 gennaio, de 'Il Paradiso Delle Signore' rivela che allo shop ci sarà un ingresso inaspettato e a sorpresa. Un uomo misterioso, infatti, farà capolino nello shopping center e inizierà a manifestare un interesse morboso per la capo commessa Clelia. La donna si rivelerà molto preoccupata poiché inizierà a temere che si possa trattare del suo ex marito o di qualcuno di molto vicino a lui. Nel frattempo, pieno di sensi di colpa, Riccardo farà perdere le tracce di sé, mentre Nicoletta sta continuando ad effettuare dei controlli dopo la brutta caduta causata da Ludovica. [VIDEO]

Anticipazioni 11 gennaio: un uomo misterioso arriva allo shopping center e genera sgomento per Clelia

Nella puntata di domani assisteremo ad un ingresso in scena inaspettato.

Un uomo, mai visto prima, farà ingresso nella soap opera e si avvicinerà, in modo alquanto morboso, a Clelia. La donna inizierà a preoccuparsi poiché teme che il suo ex marito possa averla trovata.

Già in passato è successo un episodio simile a Clelia. Nello specifico, un po' di tempo fa al Paradiso era entrata una donna, che aveva ammesso di essere a conoscenza di numerosi fatti riguardanti il passato della donna. Un episodio che, già a suo tempo, aveva creato molto sgomento. Alla luce di quanto accadrà domani, dunque, è probabile che tra le due 'apparizioni' ci sia un nesso.

Nel frattempo Nicoletta e Riccardo stanno per sposarsi, ma alcuni eventi sembrano voler compromettere a tutti i costi queste nozze. La ragazza, infatti, in seguito ad una violenta discussione con Ludovica, innamorata del suo futuro marito, subisce una brutta caduta e rischia di perdere il bambino che porta in grembo.

Riccardo scompare mentre Marta riceve un bellissimo regalo da Vittorio

Riccardo, invece, non riesce più a fronteggiare i suoi sensi di colpa [VIDEO]e fa perdere le tracce di sé.

Dove sarà finito?

Il padre di Nicoletta, intanto, è furioso con Clelia per non essere stato avvisato dell'incidente accaduto alla figlia.

Per quanto riguarda Vittorio e Marta, invece, le cose tra i due sembrano andare sempre meglio. Dopo che la ragazza ha deciso di abbandonare la sua casa natia, in seguito a delle pesanti discussioni avute con suo padre Umberto, lei e il direttore del Paradiso delle Signore si stanno avvicinando sempre più. Nella puntata di domani, infatti, assisteremo ad uno splendido regalo fatto da Vittorio a lei.