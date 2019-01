Annuncio

Ieri sera, sabato 12 gennaio 2019, ha debuttato in prime time su Canale 5 la nuova edizione di C'è posta per te, il fortunatissimo people show condotto da Maria De Filippi, che ha potuto contare sulla presenza di ospiti di grande prestigioso come Ricky Martin, assente da un bel po' di tempo dalla televisione italiana e Belen Rodriguez, reduce dal grandissimo successo di ascolti con Tu si que vales. Una prima puntata imperdibile, caratterizzata da storie che hanno attirato l'attenzione del pubblico e che può essere rivista in streaming sul sito web WittyTv.it. [VIDEO]

Dove riguardare la prima puntata di C'è posta per te 2019 di ieri in streaming

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che da questa mattina in poi si avrà la possibilità di rivedere la prima puntata di C'è posta per te 2019 in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, si avrà la possibilità di rivedere la puntata d'esordio di quest'anno e tutte le storie che sono state raccontate, direttamente dai propri dispositivi mobili, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

La puntata di ieri sera del people show della De Filippi non verrà ritrasmessa in replica sui canali del Biscione: non sono previsti, infatti, ulteriori passaggi su Mediaset Extra oppure su La5.

Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera: debutto record per C'è posta per te

Inutile dire che anche quest'anno il debutto di C'è posta per te è andato oltre le più rosee aspettative dal punto di vista degli ascolti. Il primo appuntamento di ieri sera, infatti, ha totalizzato un ascolto medio che per poco ha sfiorato la soglia dei 6 milioni di fedelissimi spettatori in prime time, ottenendo uno share che ha superato la soglia del 30% con picchi di oltre il 36% durante la messa in onda. [VIDEO]

L'ennesimo risultato che conferma la leadership indiscussa di Maria De Filippi sul pubblico della televisione generalista, che impazzisce per i suoi programmi e in particolar modo per il people show, in onda ormai da oltre vent'anni sulla rete ammiraglia del Biscione.

Anche dal punto di vista social, la prima puntata di C'è posta per te di ieri sera è stata un grandissimo successo. Centinaia di migliaia sono stati i commenti registrati con l'hashtag ufficiale della trasmissione, che come da tradizione ha raggiunto la prima posizione della classifica dei trend topic della serata.