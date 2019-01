Annuncio

La longeva soap opera americana Beautiful continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani ponendo l'attenzione intorno al personaggio di Liam che vive un momento difficile nella sua vita. Il giovane Spencer comincia a credere di aver tentato di uccidere il padre Bill e, al tempo stesso, non riesce a chiarire il proprio rapporto con la moglie Steffy [VIDEO]. Questa vicenda permette a Hope di riavvicinarsi a Liam che, nei suoi momenti difficili, si è sempre confidato con la giovane Logan che trova il modo per stare accanto all'uomo della sua vita.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a sabato 19 gennaio svelano che Liam ritrova un oggetto che fa sospettare al marito di Steffy di essere stato lui ad avere usato la pistola per sparare contro il genitore.

Hope, dal canto suo, trova il modo per confortare lo Spencer, accorgendosi di quanto i ricordi dell'uomo siano caratterizzati dalla confusione. Nel frattempo Brooke non si arrende, in quanto sicura dell'innocenza del marito, e convince il Sanchez a fare un nuovo interrogatorio a Bill.

Liam decide di confessare la propria versione dei fatti al padre Bill

La moglie di Ridge è convinta che Bill non sia sicuro della persona che possa averlo colpito alle spalle, mentre Liam decide di recarsi in ospedale dando inizio a una discussione con il genitore. Il giovane confessa al padre di essere stato lui a ridurlo in fin di vita, provocando la furiosa reazione dell'editore. Intanto Hope (Annika Noelle) si impegna per sedare la lite tra padre e figlio: la giovane Logan si dice certa dell'innocenza del fratello di Wyatt pur avendo paura delle conseguenze che possono derivare dalla troppa sincerità di Liam.

Intanto Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) spera che Liam possa convincere il padre a ritirare le accuse nei confronti di Ridge: Bill accusa il figlio di essere un vigliacco.

Bill raccontata di avere visto solamente la sagoma di un uomo

Bill dice a Sanchez di non ricordare il volto della persona che ha tentato di ucciderlo e questa notizia permette il rilascio di Ridge, in quanto il magnate non ricorda con esattezza il volto del Forrester. Intanto Hope vede Liam agitato e decide di sostenere lo Spencer in questo momento difficile della sua vita, ma la Logan non ha intenzione di difendere il matrimonio dell'uomo con Steffy. Infine la giovane Logan si affida a un medico per verificare le condizioni di salute del fratello di Wyatt [VIDEO].