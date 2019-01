Annuncio

La trama di lunedì 14 gennaio de "Il Paradiso Delle Signore" rivela che in casa Cattaneo si respira tanta agitazione per le imminenti nozze tra Nicoletta e Riccardo. Dopo la paura scampata per l'incidente subito dalla futura moglie, la famiglia può pienamente dedicarsi ai preparativi del matrimonio.

Trama 14 gennaio: c'è fermento in casa Cattaneo, Nicoletta sta bene ma c'è molta agitazione

Nel corso delle precedenti puntate, Nicoletta ha avuto un brutto incidente.

In seguito ad una discussione con Ludovica, donna molto innamorata del suo futuro marito, la ragazza è caduta compromettendo così la salute del bambino. Luciano, nel frattempo, si è notevolmente arrabbiato con Clelia per non essere stato avvisato di quanto accaduto alla figlia in negozio.

Ad ogni modo, dopo alcuni accertamenti, la ragazza ha lasciato l'ospedale ed è tornata a casa pronta per organizzarsi per le nozze. In famiglia, dunque, c'è molto fermento. L'abito da sposa lo sta confezionando Agnese Amato, la quale sta ultimando i dettagli. La contessa Adelaide, però, non è molto fiduciosa e proprio per questo motivo decide di recarsi dalla sarta per assicurarsi di persona delle condizioni dell'abito.

Irene torna al Paradiso Delle Signore e Vittorio organizza una lotteria a premi

Nel frattempo, al Paradiso Delle Signore [VIDEO]è stata assunta una nuova commessa, la quale servirà a sostituire Nicoletta, che non può ancora rientrare a lavoro. La persona prescelta è Irene Cipriani, simpatica e spiritosa commessa che porterà sicuramente una ventata d'allegria allo shopping center.

Il direttore dello shop Vittorio Conti intanto, vuole tenere gioviale il clima al Paradiso. L'uomo decide di organizzare una lotteria a premi a cui tutti possono partecipare e divertirsi a scommettere.

Ad ogni modo, il fulcro della questione resta sempre il Matrimonio tra Nicoletta e Riccardo, che sembra che stia incorrendo in troppi intoppi. In questi giorni infatti, c'è stata tanta preoccupazione anche per il futuro sposo. Il ragazzo da diverso tempo sta abusando degli antidolorifici per combattere i dolori successivi all'incidente e ormai ne è sempre più dipendente. Inoltre, la presenza di Ludovica non sta facendo altro che contribuire ad agitare sempre di più la situazione in casa sua. Cosa accadrà nella soap opera? Nicoletta e Riccardo riusciranno a sposarsi? Presto potrebbe esserci un colpo di scena.