Annuncio

Annuncio

Domani, venerdì 25 gennaio, andrà in onda come ogni pomeriggio su Rai1 l'ultima puntata settimanale del Paradiso delle signore. L'episodio di che andrà in onda sarà ricco di colpi di scena. In particolar modo, vedremo Elena e Salvatore nei guai. Aldo li ha scoperti e, per evitare che la maestra si allontani da Milano, confesserà ad Antonio che la ragazza ha un flirt. Nel frattempo Nicoletta sembra salva, l'articolo diffamatorio sul suo conto [VIDEO]non sarà pubblicato.

Elena e Salvatore sono stati scoperti da Aldo, il quale confessa ad Antonio il flirt della ragazza

Domani pomeriggio andrà in onda, come di consueto, un nuovo episodio del Paradiso delle signore.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

La trama della puntata di domani è molto avvincente per più aspetti. Innanzitutto scopriamo cosa accadrà in casa Amato.

Salvatore ed Elena sono sempre più preoccupati. I due amanti temono che Aldo, allievo della Montemurro, li abbia scoperti ed hanno paura che possa rivelare tutto al fidanzato della ragazza Antonio. Effettivamente, i loro sospetti sono più che fondati.

Advertisement

Elena, così, per cercare di allontanarsi il più possibile dal cognato, deciderà di fare una proposta inaspettata al suo fidanzato Antonio. La ragazza gli chiederà di trasferirsi in Piemonte. Appresa tale notizia, Aldo la prenderà molto male. Il ragazzino non vuole che la maestra si allontani e per questo escogita un modo per far saltare i piani.

Il ragazzo, infatti, nel corso della puntata di domani, andrà da Antonio e gli svelerà che la sua fidanzata Elena ha un flirt con una persona. Come reagirà Antonio? E, soprattutto, quanto ci metterà a scoprire che la persona che sta provando a portargli via la fidanzata è proprio suo fratello Salvatore? Lo scopriremo molto presto.

Nicoletta è salva mentre Tina falsifica la firma della madre Agnese

Intanto, in casa Cattaneo arriva, finalmente, una bella notizia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Luciano è riuscito a perseguire il suo obiettivo. Ce l'ha fatta a convincere Umberto Guarnieri [VIDEO] a non far diffondere l'articolo diffamatorio su Nicoletta. La ragazza, pertanto, può tirare un respiro di sollievo. Riccardo, infatti, chiamerà in casa dei Cattaneo per comunicare la bellissima novità.

Per quanto riguarda Tina, invece, la ragazza è sempre più emozionata di lavorare a fianco di Sandro Recalcati. La sua euforia è così tanta da spingerla a commettere un'infrazione. La ragazza, infatti, falsificherà la firma della madre Agnese per il contratto discografico.