Dove c'è lo scoop è lì che spunta la social influencer Deianira Marzano, già rimbalzata alle cronache rosa nel corso del Gf Vip quando rivelò che il fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Golilni, l'aveva tradita durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Ora nel suo mirino è finito l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO] nonchè ex isolano de "L'Isola dei Famosi" Cristian Gallella, che qualche anno fa ha sposato Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi.

La Marzano ha raccontato dei presunti tradimenti consumati dal ragazzo, mostrando anche le prove a Tara, con una ex attrice del cinema a luci rosse identificata in Eva Henger.

Dopo il duro attacco di Cristian nei confronti di Deianira, è stata la volta della Gabrieletto che ha perdonato il marito definendolo un "cog..one" per essersi sentito con un'altra donna.

Inoltre, ha chiarito la posizione di Eva Henger in quanto i riflettori si sono accesi su di lei, dopo che si è parlato appunto di una ex star del cinema hard, definendola mamma e donna per bene. Tara ha di fatto precisato che la Henger, conoscente della coppia, è estranea alla vicenda e Cristian dovrà scontare quel che ha fatto, anche se il loro matrimonio non subirà gravi conseguenze in quanto la Gabrieletto ha dichiarato di essere molto innamorata di suo marito, anche se l'ha ferita.

Tara Gabrieletto perdona Cristian Gallella: 'È umano sbagliare, è umano perdonare'

Tara Gabrieletto ha definito "leggero" il marito Cristian Gallella perché durante alcune conversazioni avvenute tramite messaggi sul cellulare ha usato determinate parole nei confronti di un'altra donna.

La Gabrieletto ha spiegato che il tradimento non è stato consumato, perché suo marito e la donna in questione si sono solo sentiti e mai visti, per cui lo perdona e ha già subito le conseguenze per ciò che ha fatto. Deianira Marzano [VIDEO] ha aggiunto che Cristian e l'ex star del cinema a luci rosse si sono sentiti dal giorno dell'addio al celibato, dove molto probabilmente la donna in questione ha partecipato. Tutti gli indizi portano a pensare che l'attrice in questione sia proprio Eva Henger, conoscente della coppia, ma a smentire il tutto è stata la stessa Tara Gabrieletto.

Tara Gabrieletto su Eva Henger: 'La signora è estranea ai fatti'

Tara Gabrieletto tira esplicitamente fuori Eva Henger dallo scoop che ha riguardato il marito, precisando che è estranea alla vicenda e continua ad avere con lei un ottimo rapporto. La Henger, di fatti, era stata presa di mira sui social in quanto in molti hanno pensato che lei fosse la donna che aveva messo in discussione l'amore tra Cristian e Tara. La Gabrieletto sempre tramite social ha chiesto il silenzio perché è molto ferita da ciò che ha accaduto e non ha bisogno di gente che parla senza sapere come sono andate le cose.