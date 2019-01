Annuncio

Proseguono anche questa settimana le puntate inedite de “Il Paradiso delle Signore”, in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 15,40.

Al Paradiso tira davvero una brutta aria. Nicoletta è in pericolo. Sta per essere pubblicato un articolo diffamatorio sul suo conto che potrebbe compromettere seriamente la sua immagine. Riccardo, allora, chiederà l'aiuto di Marta e Vittorio per impedire che ciò accada. Marta, dunque, andrà da Ludovica e le due avranno un duro scontro.

Di seguito ci soffermeremo in particolare su ciò che vedremo domani 23 gennaio.

Trama domani 23 gennaio: Riccardo chiede a Marta e Vittorio di aiutarlo per non diffamare Nicoletta

Le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 23 gennaio, de "Il Paradiso Delle Signore", rivelano che gli animi allo shopping center sono alquanto agitati.

Nicoletta è distrutta, non solo perché ha scoperto che il suo futuro marito la tradisce con Ludovica, ma anche perché molto presto sarà pubblicato un articolo diffamatorio sul suo conto. Il giorno delle nozze, infatti, Ludovica ha informato Marta del tradimento di Riccardo. Questo ha gettato la ragazza in uno stato di sconforto generale. Luca Spinelli, intanto, ha approfittato della situazione per spifferare tutto l'accaduto ad una rivista scandalistica. L'articolo è stato redatto e molto presto sarà pubblicato. Il contenuto, però, pare sia altamente diffamatorio per Nicoletta, dal momento che Umberto e Adelaide ci hanno messo lo zampino [VIDEO]per salvaguardare l'immagine della famiglia Guarnieri.

Riccardo, allora, già in preda ai sensi di colpa per tutto quello che ha fatto, deciderà di rivolgersi a Marta e Vittorio, nella speranza che i due riescano a convincere chi di dovere a ritrattare la questione e non diffamare Nicoletta.

Non sapendo a chi altri rivolgersi, Marta deciderà di raggiungere Ludovica, le due avranno un duro scontro durante il quale la Guarnieri chiederà alla sua interlocutrice di ritrattare la versione dei fatti.

Salvatore ed Elena sempre più preoccupati di essere stati scoperti

Nel frattempo, Salvatore ed Elena sono sempre più preoccupati di essere stati scoperti. [VIDEO] I due ragazzi, infatti, si sono lasciati andare alla passione baciandosi di nascosto. Qualcuno, però, potrebbe averli visti.

La persona in questione è un allievo della Montemurro, si tratta di Aldo. Il ragazzino potrebbe, di conseguenza, rappresentare una minaccia per la stabilità familiare, dal momento che potrebbe decidere di rivelare tutto ad Antonio, fidanzato di Elena e fratello di Salvatore. Lo farà davvero? Lo scopriremo nelle prossime puntate.