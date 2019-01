Annuncio

Taylor Mega si appresta a sbarcare sull'Isola dei Famosi [VIDEO] in partenza giovedì 24 gennaio in prima serata su canale 5 ma prima di volare in Honduras, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna dove ha svelato i suoi lati più intimi e piccanti.

L'influencer diventata famosa sui social per i suoi scatti bollenti, parlando del suo rapporto con il denaro ha svelato di essere molto spendacciona e di non badare a spese: "Per i miei standard avrei bisogno di 1 milione di euro al mese che spendo per jet privati e shopping" - ha confessato.

Sulla relazione con gli haters, che la insultano sul web accusandola di essere rifatta dalla testa ai piedi, ha detto di non dargli molta importanza, anzi più la insultano e più lei diventa famosa.

"Sul lato estetico possono accusarmi quanto vogliono ma mi sono rifatta solo labbra e seno, come tutte d'altronde; il resto: sedere, zigomi, ecc ecc sono naturali".

Il fidanzamento con il trapper Tony Effe e il rapporto con la propria sfera intima

Taylor, fidanzata con il trapper Tony Effe della Dark Polo Gang, ha detto di averlo conosciuto sui social rispondendo ad un suo messaggio al quale lei inizialmente non aveva dato importanza.

Poi l'intervista arriva a trattare argomenti piccanti con la modella che si lascia andare a confessioni molto private: "Non vivo senza la giusta intimità col partner, adoro farlo anche 5 volte al giorno, mi piace e non me ne vergogno" - svelando poi che uno dei motivi per cui si è innamorata di Tony Effe è stato per le sue performance a letto da 10 e lode. "In passato ho avuto diverse esperienze anche estreme con donne, ma ora solo uomini".

Isola dei Famosi, i naufraghi pronti a sbarcare

Intanto ci siamo, giovedì 24 gennaio partirà su canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi con al comando sempre Alessia Marcuzzi che quest'anno sarà accompagnata da due opinioniste molto frizzanti come Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Sulle spiagge di Cayo Cochinos ritornerà in veste di inviato anche Alvin [VIDEO] che prenderà il posto di Stefano De Martino. Il programma si svilupperà su 12 puntate e avrà un cast di 15 vip a cui si aggiungeranno 2 personaggi non famosi, un uomo e una donna finalisti di "Saranno Isolani" che saranno scelti tramite il televoto.

Tra le novità di quest'anno [VIDEO] la figura delle "polene", ovvero personaggi già esperti di reality che si aggregheranno per le prime 5 puntate al gruppo che poi dovrà decidere chi dalla sesta puntata potrà restare ed entrare a far parte ufficialmente del programma.