Un'altra settimana si è conclusa e al Paradiso Delle Signore ne sono successe di tutti i colori. La puntata che andrà in onda lunedì prossimo, 28 gennaio, non risparmierà i colpi di scena. Il segreto di Elena e Salvatore è stato, ormai, scoperto e Antonio ha deciso di lasciare la sua fidanzata. Il ragazzo avrà una discussione molto accesa con suo fratello Salvatore al punto da richiedere l'intervento della madre Agnese per sedare la situazione.

Elena e Salvatore sono stati scoperti: Antonio rompe il fidanzamento

Elena e Salvatore si sono avvicinati pericolosamente.

I due ragazzi, infatti, si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Tuttavia, il segreto non è durato molto a lungo dal momento che i giovani sono stati beccati da Aldo, un allievo della Montemurro.

Elena, così, ha chiesto ad Antonio di trasferirsi in Piemonte, in modo da allontanarsi per un po' di tempo da Salvatore. La trovata della ragazza, però, non ha fatto altro che complicare la situazione. Il suo allievo, infatti, non volendo che la maestra si allontanasse, ha confessato tutto ciò che ha visto ad Antonio. [VIDEO]

Nella puntata che andrà in onda lunedì prossimo, infatti, vedremo Antonio notevolmente adirato nei confronti dei due traditori. Preso dalla rabbia deciderà, innanzitutto, di lasciare Elena, in seguito, avrà una pesantissima discussione con il fratello Salvatore. Il clima in casa Amato, pertanto, sarà notevolmente teso, al punto che la madre Agnese deciderà di intervenire nel tentativo di sedare la situazione. La donna, infatti, ritiene che la causa di tutto sia proprio Elena, per questo motivo la incolperà di aver distrutto la serenità familiare.

Marta vuole portare Riccardo in una clinica in Svizzera per disintossicarsi ma Umberto non è d'accordo

Per quanto riguarda la situazione in casa dei Guarnieri e dei Cattaneo, continuano ad esserci dei problemi. [VIDEO]Marta, infatti, proporrà a suo padre di portare Riccardo in una clinica in Svizzera in modo da potersi disintossicare dagli antidolorifici oppiacei. Umberto, però, si mostrerà di un'altra opinione. Il potente Guarnieri, infatti, manifesterà la volontà di inserire il figlio negli affari della famiglia in modo da spronarlo a responsabilizzarsi.

Al Paradiso delle Signore, invece, Clelia è sempre più preoccupata per Oscar. L'uomo riesce abilmente ad insinuarsi in ogni situazione divenendo una presenza costante e morbosa nella sua vita.