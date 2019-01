Annuncio

Le anticipazioni della prossima settimana del "Paradiso delle signore" rivelano colpi di scena inaspettati. Nelle ultime puntate, abbiamo visto Elena e Salvatore protagonisti dello scoop del momento. I due ragazzi hanno una relazione segreta e sono stati scoperti da Aldo, il quale ha prontamente riferito tutto ad Antonio. Per questo motivo, adesso si trovano a dover fare fronte ad una situazione estremamente delicata. Trovatasi alle strette, la ragazza deciderà di lasciare la caffetteria, ma Agnese non è soddisfatta e vuole che la ragazza perda anche il lavoro come insegnante in parrocchia.

Spoiler prossima settimana: Agnese contro Elena

Salvatore ed Elena sono stati scoperti. I due amanti, segretamente innamorati l'uno dell'altra, si sono lasciati andare alla passione scambiandosi un bacio appassionato.

Il loro segreto, però, è venuto alla luce. Aldo, infatti, allievo della Montemurro li ha visti ed ha raccontato tutto ad Antonio, fidanzato della ragazza. A quel punto, quindi, in famiglia Amato è scoppiato il caos, Antonio ha, ovviamente, provveduto a lasciare Elena [VIDEO] ed ha dato luogo a pesantissime discussioni con il fratello Salvatore. I due si trovano a vivere una condizione così ostile da spingere la madre Agnese ad intervenire. La donna, infatti, ritiene Elena la colpevole di tutto e, nel corso delle prossime puntate, farà il possibile per mettere la ragazza nei guai.

Elena, infatti, non riesce più a tollerare la situazione e il clima teso, al punto che deciderà di lasciare il lavoro in caffetteria. A questo punto le resta solo il lavoro da insegnante ai figli degli immigrati presso la parrocchia.

Agnese, però, non è soddisfatta e farà il possibile per far si che la ragazza perda anche questo lavoro. Chiederà al parroco, infatti, di destituirla dal suo incarico.

Umberto coinvolge Riccardo negli affari di famiglia

In casa Guarnieri, intanto, le cose non andranno sicuramente meglio. Marta vorrebbe mandare suo fratello Riccardo in Svizzera per curarsi in una clinica e disintossicarsi dalla dipendenza dagli oppiacei. Umberto, però, non sembrerà della stessa opinione e deciderà di responsabilizzare il figlio mettendolo a stretto contatto con gli affari di famiglia. Provvederà, infatti, a presentargli i soci più importanti. Clelia, invece, è sempre più preoccupata dalla presenza di Oscar, il quale è divenuto, ormai, figura costante nella sua vita. La donna confesserà tutto a Luciano, che si mostrerà estremamente preoccupato.