Advertisement

Advertisement

Al Paradiso Delle Signore stanno per venire a galla dei segreti. Federico, infatti, nella puntata di domani 9 gennaio, [VIDEO] rivelerà a Paolo il suo segreto in merito allo studio. Il ragazzo non sta dando nessun esame all'università, sta solo cercando un modo per evitare la chiamata alla leva militare. Nel frattempo Salvatore si troverà sempre più in difficoltà con il fratello Antonio a causa dei suoi sentimenti per Elena.

Anticipazioni domani 9 gennaio: Federico confessa a Paolo la verità mentre Salvatore è in difficoltà con Antonio

Federico Cattaneo si renderà protagonista di una confessione inaspettata in merito ad un argomento molto delicato.

Il ragazzo confesserà al suo amico Paolo di aver mentito circa gli esami universitari. In rrealtà non è il genio dello studio che tutti credono, poché ha finto di studiare semplicemente per non ricevere la cartolina che lo obbligherebbe alla leva militare.

Advertisement

Per riuscire a portare a termine il suo piano, Federico si trova costretto a chiedere l'aiuto di Roberta per riuscire a superare un esame molto complesso.

Antonio, nel frattempo, chiede l'aiuto di suo fratello Salvatore per imparare qualche mossa di ballo dal momento che a breve dovrà affrontare una serata di danze insieme alla sua fidanzata Elena. Salvatore, allora, si sforzerà di mostrarsi indifferente alla situazione e spiegherà al fratello qualche mossa. Il ragazzo, però, è segretamente innamorato di Elena ma ha paura di affrontare i suoi sentimenti per evitare di mettersi contro il fratello. Per quanto potrà durare questa situazione di equlibrio precario? A quanto pare non per molto, dal momento che durante la serata in questione Salvatore sottrarrà la dama al fratello per ballarci tutta la notte.

Advertisement

Molto presto, dunque, potrebbe esserci un colpo di scena. [VIDEO]

Tina prova a conquistare Sandro ma non fa che rendersi protagonista di gaffe

Nel frattempo, la loro sorella Tina si sta impegnando per riuscire a conquistare il bel discografico Sandro Recalcati. Il suo obiettivo è quello di convincerlo a pubblicare la sua musica. Riuscirà nel suo intento? Intanto Tina scoprirà che il discografico ha appuntamento al circolo al quale sono iscritti anche Marta e Vittorio. Una volta raggunto il posto, però, la ragazza si renderà protagonista di una gaffe dietro l'altra che potrebbero compromettere una volta e per sempre la sua immagine agli occhi dell'uomo che sta cercando disperatamente di conquistare.