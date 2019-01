Advertisement

La puntata di domani, 9 gennaio, di Beautiful propone un riavvicinamento tra Steffy e Liam. La ragazza decide di invitarlo a casa per una cena durante la quale potranno discutere della loro situazione. Spencer junior, però, prima di raggiungere l'abitazione di sua moglie urta contro un ramo di un albero e si ferisce alla testa. Steffy vuole accompagnarlo in ospedale.

Beautiful anticipazioni 9 gennaio: Steffy e Liam si riavvicinano

Il clima tra Liam e Steffy è ancora molto teso, ma qualcosa però potrebbe cambiare molto presto.

Dopo che lei è andata a letto con Bill, Liam non ne ha voluto più sapere di sua moglie, dalla quale aspetta anche una bambina. Steffy, tuttavia, sta facendo il possibile per ricucire il rapporto con Liam ma continua a cadere in errori.

La ragazza, infatti, non gli ha detto della proposta di matrimonio ricevuta da Bill poco prima di essere ferito, dal momento che è stata battuta sul tempo da Hope.

Dopo tutto quello che è accaduto, però, la Forrester vuole rimediare e, infatti, inviterà Liam per una cena a casa durante la quale parlare e chiarire tutta la situazione. Nel frattempo Liam si ferisce alla testa poiché urta contro il ramo di un albero. Una volta raggiunta l'abitazione i due iniziano a parlare ma Steffy vuole condurre Liam in ospedale. Prima di farlo, però, la ragazza gli racconta come sono andate esattamente le cose quella sera che Bill le chiese di sposarlo. Liam è incredulo ed è sempre più arrabbiato con il padre.

Brooke, invece, si complimenta con la figlia Hope perché, nonostante tutto, sta mettendo da parte i suoi sentimenti per Liam e sta mediando tra quest'ultimo e sua moglie Steffy.

Ridge è ancora in carcere e Bill continua a portare avanti la sua versione del fatti con il detective

Nel frattempo Ridge è ancora in carcere in seguito alle accuse di tentato omicidio formulate da Bill. Quet'ultimo, infanto, continua a mantenere la sua versione dei fatti con il detective Sanchez.

Spencer, a quanto pare, dopo il coma è tornato l'uomo diabolico di sempre. Quando Steffy si è recata in ospedale da lui per sapere come stessero realmente le cose, l'uomo l'ha ricattata [VIDEO], le ha chiesto nuovamente di sposarlo e in cambio avrebbe fatto scagionare suo padre. Non avendo ricevuto risposta affermativa, però, Bill continua a portare avanti la sua tesi sia con Brooke che con Steffy che con il detective.

In commissariato, però, non ci sono abbastanza prove per trattenere Ridge [VIDEO]e quest'ultimo potrebbe essere rilasciato su cauzione.