Manca poco all’inizio del serale di Uomini e donne, in cui saranno mandate in onda le scelte dei tronisti. Lo storico programma di Canale 5 sbarca in prima serata da febbraio, una decisione presa per rendere più emozionante l’attesa per i fan dei tronisti e sicuramente per rialzare gli ascolti che, almeno durante i primi mesi, non sono stati ottimali. La decisione di mandare in onda qualche puntata di Uomini e Donne di sera era già stata annunciata tempo fa ma ora Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha rilasciato qualche indizio in più.

La Mennoia pubblica foto della location

È stata proprio Raffaella Mennoia a postare delle Instagram Stories in cui ha voluto ricordare a tutti i telespettatori l’avvio delle puntate serali di Uomini e Donne [VIDEO], pubblicando alcune foto delle location che lei stessa stava visitando.

Senza andare oltre a qualche immagine, la Mennoia ha comunque acceso la curiosità dei fan accaniti del programma, che potranno vedere le scelte di Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni in una villa bellissima. Quello che per ora si sa sulle puntate serali, che porteranno anche alla scelta finale, è che si svolgeranno in una mega casa con Valeria Marini party planner. Sarà la celebre soubrette ad organizzare le feste di fidanzamento, gli inviti a parenti ed amici e tutti i dettagli che dovranno rendere la serata “stellare”. Sono emersi anche alcuni indizi in merito alla conduzione. Non ci sarà, infatti, Maria De Filippi al timone ma, secondo quanto scrive il portale Davide Maggio, Gemma Galgani e Giulia De Lellis che dovranno seguire e interfacciarsi con corteggiatori/corteggiatrici e tronisti.

Si parla anche della costumista Anahi Ricca che dovrà dare un voto al look dei tronisti.

Quando potrebbero andare in onda le puntate

Le puntate serali di Uomini e Donne dovrebbero andare in onda a febbraio ma in realtà non c’è ancora una data precisa considerando che per molti dei tronisti la scelta non sembra molto vicina. Il più deciso, almeno per ora, sembra Lorenzo Riccardi, ormai in bilico tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia e reduce da una finta scelta che ha spiazzato tutti. [VIDEO] Teresa Langella è invece divisa tra Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi e Kevin. Per i fan più accaniti, però, la napoletana sarebbe realmente interessata ai primi due. Sembra ancora in alto mare la scelta dello spagnolo Ivan, mentre Andrea Cerioli, arrivato sul trono solo a novembre, è rimasto al momento con Arianna Cirrincione e Federica Spano. Per Luigi Mastroianni, invece, la scelta più scontata sembra essere Irene Capuano ma la sorpresa potrebbe essere in agguato.