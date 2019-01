Annuncio

Eva Henger è tornata a far parlare il pubblico dopo che Barbara D'Urso ha promesso di aprire una lettera a lei indirizzata durante la prossima puntata di Domenica Live. L'ex attrice di film per adulti è balzata agli onori delle cronache l'anno scorso quando durante una diretta dell'Isola dei famosi, reality di cui era anch'essa concorrente rivelò che Francesco Monte prima di approdare sulla spiaggia aveva fumato marjuana. La frase che fece scoppiare il cosiddetto "Cannagate" fu: "Hai portato la droga sull'isola".

Da allora non si parlò d'altro [VIDEO]. Televisioni, telegiornali, giornali, incentravano le loro serate su questo argomento. Tra accuse e smentite, Monte fece ben presto rientro in Italia per chiarire la sua posizione in merito.

Striscia la notizia a lungo si occupò della faccenda giungendo ad una quasi certa verità. A distanza di un anno, con il reality pronto a ripartire con nuovi concorrenti, la bufera sembra essersi placata. Nel frattempo però la Henger ha dovuto far fronte anche alle accuse di molestie che hanno coinvolto il marito a seguito di un nuovo scandalo scoppiato dopo le rivelazioni di Asia Argento. Ora che le acque sembrano essersi calmate la Henger presto sarà coinvolta da qualcos'altro. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Barbara D'Urso: "A Domenica live leggerò un documento scottante che riguarda Eva Henger"

Come sempre Barbara D'Urso ha abituato il pubblico di Domenica Live a delle super esclusive riguardanti ovviamente personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione.

Se Domenica scorsa Rosa Perrotta ha svelato di aspettare un bambino proprio nel corso della diretta, questa settimana un altro scoop coinvolgerà i curiosi telespettatori. A Pomeriggio cinque, la conduttrice ha mostrato una grande busta gialla indirizzata ad Eva Henger dicendo che al suo interno [VIDEO]c'è un documento che la riguarda. Questa busta come ha anticipato la stessa Barbara sarà letta nel corso della puntata di Domenica alla presenza proprio della Henger che in questo momento è all'oscuro di tutto. Non c'è mai pace ha detto la D'Urso mostrando la busta gialla sigillata con su scritto in grande ed in nero "Documento Eva Henger."

Cosa conterrà di così scioccante? Cosa c'è scritto sul documento? E soprattutto da chi è stato mandato e perchè? Che dire. Non possiamo aggiungere altro, Per saperne di più e per scoprire di cosa si tratta non resta che aspettare Domenica per seguire il programma che da Gennaio inizia non più alle 14 ma alle 17 e 20 dopo il consueto pomeriggio dedicato alle soap opera molto seguite dai telespettatori di canale 5.