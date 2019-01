Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful dell'episodio che andrà in onda domani, lunedì 28 gennaio, rivelano novità inaspettate in merito al tentato omicidio di Bill Spencer. Da un po' di giorni a questa parte, infatti, Taylor è tornata in città e sta generando molto scompiglio. La donna, furiosa per ciò che Bill ha fatto a sua figlia Steffy, deciderà di recarsi a casa dell'uomo per puntargli contro una pistola. In quella occasione, la donna confesserà tutta la verità: è stata lei a sparare a Bill quella notte.

Beautiful: l'ingarbugliato caso del tentato omicidio di Bill Spencer vede, finalmente, un risvolto

Per settimane, ormai, non si faceva altro che parlare del delicato caso riguardante Bill Spencer. Il potente capo della Spencer Publication, infatti, diverse settimane fa, è stato sparato alle spalle ed è finito in coma.

Dopo un po' di giorni si ha ripreso conoscenza ed ha incolpato Ridge del tentato omicidio. Quest'ultimo è stato arrestato e, conseguentemente, scarcerato per assenza di prove. Il caso, dunque, è ancora tutto da risolvere. Liam, invece, dopo una botta alla testa, ha iniziato ad avere strani ricordi in merito alla sera dell'attentato ed ha iniziato a credere di essere stato lui a premere il grilletto. Dopo numerosi avvenimenti, scoperte e colpi di scena, [VIDEO] però, è giunta finalmente la verità. La colpevole del tentato omicidio è stata Taylor. La donna, infatti, dopo essere scomparsa per un po' di tempo dalla soap opera, è tornata a Los Angeles con lo scopo di ultimare il "lavoro". La donna si è recata a casa di Bill con una pistola per colpirlo.

Beautiful spoiler lunedì 28: Taylor confessa il tentato omicidio e si scusa con Bill per l'atto efferato

Nella puntata che andrà in onda domani, 28 gennaio [VIDEO], vedremo il continuo dell'incontro tra Taylor e Bill. La madre di Steffy, infatti, spiegherà allo Spencer il motivo per il quale gli ha sparato quella notte.

La donna era adirata con lui per quanto fatto a sua figlia. Dopo un attimo di follia, però Taylor abbasserà l'arma e deciderà di scusarsi per l'assurdo atto compiuto. Bill, intanto, si mostrerà molto sollevato nell'apprendere che il colpevole non è stato suo figlio Liam. L'epilogo, pertanto, porterà Bill a fidarsi ancora di lui. Dunque, a quanto pare, si chiuderà e il colpevole verrà a galla. Ad ogni modo, Bill deciderà di denunciare Taylor e la manderà in galera? Lo scopriremo nelle prossime puntate.