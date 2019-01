Annuncio

Dopo la fine dell'ultimo episodio della quinta stagione di Gotham [VIDEO], andato in onda negli Stati Uniti il 24 gennaio, i fan si sono posti delle domande che non hanno trovato risposta. Il personaggio oggetto degli interrogativi è stato ed è tutt'ora Jeremiah Valeska, il gemello di Jerome che si pensava dovesse essere il Joker. Con quello accaduto qualche giorno fa le cose si sono però complicate. Selina, come risaputo, alla fine della quarta stagione è stata quasi uccisa da Jeremiah ed ha rischiato di rimanere paralizzata fino a che non ha ingerito un seme magico fornito a Bruce da Ivy Pepper.

Dopodiché la ragazza, che ha riacquistato l'uso delle gambe e ha iniziato contemporaneamente a manifestare strane capacità e aspetti da felino, è andata alla ricerca dello psicopatico Valeska per vendicarsi di ciò che le aveva fatto.

Nel quarto episodio di Gotham, Selina ha realizzato la sua vendetta pugnalando a morte il criminale. L'interrogativo che si sono posti in tanti è stato: come arriveremo alla figura del Joker dopo la dipartita di Jeremiah?

Gotham potrebbe avere presto il suo 'pseudo-Joker' con l'evoluzione di Jeremiah

Da quanto visto nel quarto episodio, a Gotham è morto [VIDEO] il criminale da cui ci si aspettava l'evoluzione più eclatante, in realtà sempre molto vicina, sin da quando è stato conosciuto, nella prima stagione, Jerome e la sua risata da psicopatico. L'attore che ha interpretato prima l'uno, poi il gemello Jeremiah, Cameron Monaghan, aveva dichiarato in una recente intervista che si sarebbe trovato nei panni di 'un terzo personaggio'. Adesso che il criminale è morto ci si chiede come entrerà in scena questa terza presenza, che dovrebbe portare 'in vita' il Joker.

Jeremiah potrebbe non essere realmente morto poiché, quello che è sembrato uno scenario di morte che conclude una storia, potrebbe invece essere un ennesimo inizio. A Gotham tutto è possibile.

Lo showrunner di Gotham Stephens ha dichiarato che ci sarà un'ulteriore evoluzione di Jeremiah

Lo showrunner di Gotham [VIDEO], John Stephens, in un'intervista rilasciata a Tv Guide, dopo l'ultimo episodio andato in onda il 24 gennaio, ha confermato che il personaggio di Jeremiah subirà un'evoluzione che lo porterà sempre più vicino a diventare il vero Joker. Nell'intervista ha aggiunto che una completa trasformazione non si vede mai, ma dall'unione di Jerome e Jeremiah potrebbe nascere, se non il Joker, di sicuro un suo antecedente.