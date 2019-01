Annuncio

Annuncio

Ieri, 26 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il popolare dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. I troni di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez stanno ormai volgendo al termine [VIDEO]: infatti entro il mese di febbraio tutti i tronisti dovranno aver effettuato le rispettive scelte dopo aver trascorso due giornate in villa con le corteggiatrici.

Le anticipazioni diffuse da "Il Vicolo delle News" rivelano che ieri ci si è soffermati soprattutto su Lorenzo Riccardi, ma non solo.

Leggi anche Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore

Il giovane, come annunciato dalla conduttrice, sarebbe ormai pronto per la scelta finale [VIDEO]. Inoltre ci si è occupati di altre vicende, come quella relativa a Luigi che sta conoscendo una nuova ragazza di nome Valentina e che in esterna ha avuto un acceso diverbio con Irene, sfociato anche in affermazioni piuttosto forti come "Non capisci un ca**o".

Advertisement

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo a un passo dalla scelta

L'esterna tra Lorenzo e Claudia si è basata su diversi "punzecchiamenti" tra i due ragazzi, con il tronista che ha palesato una certa gelosia dopo il ballo che la corteggiatrice si era concessa nella registrazione precedente con Ivan. Per tutta risposta, il 22enne milanese ha organizzato un incontro durante il quale ha chiesto alla Dionigi di ballare, non senza quella punta di ironia che ha da sempre contraddistinto l'esperienza di Riccardi al trono classico. Dopo vari ammiccamenti e coccole, sono scattati anche dei romantici baci.

In studio non sono mancati dei battibecchi perché, ancora una volta, Lorenzo ha baciato anche Giulia Cavaglià, facendo arrabbiare entrambe le corteggiatrici. In particolare, il giovane ha lamentato una certa apatia da parte di Claudia, la quale si è detta piuttosto stanca di continuare a rincorrerlo dopo aver fatto tanto per lui.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ricordiamo che la scelta di Lorenzo Riccardi verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 durante un appuntamento speciale di Uomini e Donne che andrà in onda a febbraio.

Luigi litiga pesantemente con Irene: 'Non capisci un ca**o'

Ancora problemi per Luigi Mastroianni: nessuna delle corteggiatrici, infatti, sembra essere riuscita a rubargli il cuore. Giorgia è troppo dolce e, come sottolineato anche da Maria De Filippi, probabilmente anche troppo pura per il carattere del tronista catanese. Con Irene, invece, c'è stato un litigio piuttosto pesante, durante il quale il 23enne ha accusato la ragazza di non capire nulla.

Tuttavia, in studio Luigi ha sorpreso tutti, dichiarando che la corteggiatrice alla quale ha pensato di più in settimana è stata proprio Irene, nonostante le recenti incomprensioni. Che sia il preludio ad una possibile scelta? Sicuramente qualcosa in più si saprà nelle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne.