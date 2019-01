Annuncio

Annuncio

Il Segreto, anticipazioni puntate da urlo. Nei prossimi episodi Antolina abortisce e Francisca torna a Puente Viejo, pronta a vendicarsi di Fernando, unico responsabile del suo sequestro in manicomio nelle grinfie di Fulgencio. I due avvenimenti daranno il via ad altrettante storyline che cambieranno per sempre il destino di intere famiglie. Elsa capirà che colei che credeva amica l'ha sempre ingannata, mentre il Mesia dovrà fare i conti con la voglia di vendicarsi di Francisca, sopravvissuta per miracolo alle angherie subite al sanatorio.

Leggi anche Beautiful anticipazioni Usa: Hope culla il corpicino della figlia morta

Attenzione anche alla drammatica situazione di Emilia e Alfonso Castaneda, rapiti in Francia e sul punto di essere uccisi: chi li salverà? Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che a dare una svolta al loro destino sarà una persona decisamente inaspettata.

Advertisement

Il Segreto, trame spagnole: il grido disperato di Antolina

Stando alle anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], Elsa si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre Isaac. A breve il bimbo che aspetta Antolina verrà alla luce e fervono i preparativi per la sua nascita. Un evento imprevisto però, sconvolgerà i piani. Dopo una festa in piazza, la compagna di Isaac sverrà per un malore improvviso e aprirà gli occhi soltanto molte ore dopo. Al suo capezzale ci sarà Isaac che, con le morte nel cuore, le dirà che ha perso il bambino. Il grido di dolore della povera Antolina sarà a dir poco straziante. Nel frattempo, i Castaneda sono stati localizzati. Emilia ed Alfonso sono stati rapiti in Francia e si trovano in un capanno, ad un passo dalla morte. Inaspettatamente, a mettersi d'impegno per salvarli, sarà Fernando Mesia.

Advertisement

I migliori video del giorno

A Puente Viejo, la notizia dell'aborto di Antolina si diffonde a macchia d'olio e i più maliziosi iniziano a incolpare Elsa dell'accaduto.

Francisca torna a Puente Viejo pronta ad uccidere Fernando: trame Il Segreto

A Puente Viejo sta per accadere l'impensabile. Dopo mesi di assenza, Francisca Montenegro riapparirà come un fantasma, visibilmente provata ma certa di volersi vendicare del suo aguzzino, Fernando. Proprio in quel momento, il Mesia riuscirà a salvare i Castaneda, non sapendo a quale altro terribile inghippo sta per andare incontro. La Montenegro sarà sul punto di uccidere Fernando, ma verrà convinta da Raimundo a non compiere gesti estremi. La matrona finirà per assecondare il saggio Ulloa, abbassando l'arma. Maria, tirando un sospiro di sollievo, finalmente riabbraccerà i genitori, scoprendo con gioia della gravidanza di Emilia [VIDEO]. Senza curarsi del giudizio del popolo, Francisca si presenta pubblicamente in piazza, lasciando senza fiato gli abitanti di Puente Viejo. Nel frattempo, a La Casona, Maria non si fida di nessuno e teme per il suo futuro, pensando a come andarsene al più presto.