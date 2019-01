Annuncio

Annuncio

Felipe Alvarez Hermoso tornerà ad essere protagonista delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, rimarrà vittima di un incidente dopo aver deciso di difendere Antonito in tribunale.

Una Vita, anticipazioni: Antonito arrestato

Tutto inizierà quando il figlio di Ramon verrà convinto da un certo Belarmino a partecipare alla costruzione di un monumento in onore dei caduti a Cuba. Ma l'anziano scomparirà nel nulla dopo aver intascato tutti i soldi da un messo comunale, mentre tutta la colpa ricadrà sul povero sprovveduto.

Leggi anche Un posto al sole trame: Elena indecisa sulla sua gravidanza dopo la reazione di Valerio

Per tale ragione Aurelio Mendez procederà immediatamente all'arresto del fidanzato di Lolita [VIDEO].

Il giovane, a questo punto, sarà costretto a rimanere in cella fino all'apertura del processo mentre Lolita cercherà di convincere Felipe a prendere le difese del ragazzo, in quanto è sicura della sua estraneità dei fatti.

Advertisement

Infine Victor e Liberto convinceranno Ramon della buone fede di suo figlio, tanto da chiedere anche lui aiuto all'avvocato Alvarez Hermoso.

Trame Una Vita: Felipe vittima di un incidente

Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane sulle reti Mediaset svelano che il marito di Celia scoprirà che Antonito ha ricevuto delle lettere minatorie, che lo invitavano ad autoaccusarsi della truffa. Inoltre l'avvocato deciderà di chiedere il trasferimento del suo assistito ad un altro istituto carcerario, visto che viene picchiato da una guardia corrotta.

Intanto Antonito per dimostrare la sua innocenza, inviterà il suo avvocato a mettersi in contatto con lo scultore, a cui Belarmino aveva commissionato l'edificazione del monumento. Sepulveda, a questo punto, accetterà di testimoniare a favore del figlio di Ramon, se poi non preferisse scomparire nel nulla: a proposito Felipe diserterà l'udienza preliminare del processo, facendo preoccupare la sua famiglia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sepulveda, intanto, si presenterà in commissariato dove dichiarerà di non aver mai conosciuto Belarmino, tanto da aver avuto soltanto contatti con l'imputato. D'altro canto, Felipe verrà ritrovato tra la vita e la morte, in seguito ad una presunta caduta da cavallo. Infine Celia dimostrerà di essere molto in ansia per la salute del consorte, tanto da mettersi alla ricerca di un indizio per capire cosa gli potrebbe essere realmente accaduto. I telespettatori scopriranno che la signora Alvarez Hermoso ritroverà una lettera piena di intimidazioni tra gli oggetti personali di Felipe.