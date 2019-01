Annuncio

Il Segreto molto presto ci farà rivedere Maria e Gonzalo, che torneranno da Cuba senza Esperanza e Beltran. La loro vita coniugale non è più la stessa, non vi è ombra dell'amore e dell'armonia che li legava un tempo. Ormai, il rancore e la diffidenza animano i loro cuori. Ad approfittare della crisi coniugale dei Valbuena sarà Fernando, che ne approfitterà per riconquistare la ex moglie Maria. Intanto Gracia, ormai al termine della gravidanza, sparirà nel nulla, lasciando Hipolito, Dolores e Triburcio in angoscia.

Una telefonata potrebbe far luce sull'accaduto e svelare dove di trovi la Hermoso.

Il Segreto anticipazioni: Gracia scompare nel nulla

Nelle prossime puntate de Il Segreto di Puente Viejo [VIDEO], ci sarà grande fermento nel paesino.

Maria e Gonzalo non faranno altro che litigare e darsi la colpa a vicenda per la morte di Esperanza e Beltran, mentre Antolina si troverà ad affrontare la sua forte gelosia nei confronti di Elsa, l'unica donna che Isaac ama. La giovane farà in modo di gettare fango sulla sua rivale in amore, facendo credere a tutti i compaesani che Elsa si è resa protagonista di una rapina. Dolores, con la sua lingua lunga, non ci metterà molto a diffondere il pettegolezzo in tutta Puente Viejo. Matías chiede a Raimundo spiegazioni sulla scomparsa dei suoi genitori, che non hanno più dato notizie da quando sono partiti per l Francia. Hipolito avrà i nervi tesi per l'improvvisa scomparsa di Gracia. La Hermoso è dispersa in Svizzera senza un ben preciso motivo. A calmare, sebbene a modo suo, il Miranar, ci penserà Triburcio con un sonoro pugno.

Fernando aiuta Hipolito a cercare Gracia

Antolina riuscirà nel suo intento, facendo credere a tutti che Elsa sia una ladra. Marcela e Matias saranno sul punto di licenziarla dalla loro locanda, aizzati dalla giovane innamorata di Isaac. Nel frattempo Fernando si avvicina pericolosamente a Maria, dicendole di essere pronto a condividere la sua vita con lei, se solo gli concedesse un'altra possibilità. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] proseguono con le ricerche disperate di Hipolito, addolorato per la scomparsa di Gracia. Il Miranar chiederà a Fernando di aiutarlo nel tentativo disperato di localizzarla. Il Mesia accetterà la richiesta di Hipolito? Stranamente sì, ma solo per un motivo: apparire come un uomo completamente cambiato agli occhi di Maria Castaneda, che ha tutta l'intenzione di riconquistare.