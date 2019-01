Annuncio

La regina del pomeriggio di Canale 5, Barbara D'Urso, ha un 2019 pieno di novità. A causa dei continui impegni che la vedranno in prime time con un talk del mercoledì e la sedicesima edizione del Grande Fratello, la presentatrice originaria di Napoli si ritrova con una Domenica Live di breve durata [VIDEO] e che non parte più dalle 14:00, ma dalle 17:20 alle 18:45. Una mossa che, secondo i "maligni", è dovuta ad una presunta fuga dalla Domenica in di Mara Venier, che ha vinto la maggior parte degli scontri diretti contro il competitor.

Ma, secondo quanto affermato dai vertici Mediaset, ciò è dovuto per permettere alla D'Urso di riposare e tenersi in forma per i sopracitati nuovi impegni nelle prime serate del biscione.

Il 13 gennaio è stato il giorno in cui è tornata in onda la nuova versione di Domenica Live, che però non ha riscosso ascolti esaltanti, pareggiando con la trasmissione La Prima Volta di Cristina Parodi.

Peggio è andata per l'esordio della fiction Dottoressa Giò, che è stata battuta dalla partita Napoli-Sassuolo. Intanto, si è diffusa la voce che Barbara D'Urso stia avendo di nuovo contatti con Federica Panicucci dopo che le due non si citavano mai nei contenitori da loro condotti, ossia Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Il flop della Dottoressa Giò, fiction Mediaset in crisi

Dottoressa Giò, seguito dell'omonima fiction andata in onda circa vent'anni fa su Rete 4, e con protagonista la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live e l'attore Christopher Lambert è solo uno dei tanti flop [VIDEO] riguardante la fiction Mediaset che, fatte alcune eccezioni tipo L'Isola di Pietro con Gianni Morandi e Rosy Abate con Giulia Michelini, sta vivendo un periodo di crisi di ascolti non indifferente.

E' il secondo flop stagionale su tre prodotti seriali italiani per quanto riguarda la stagione 2018/19 di Canale 5. Dottoressa Giò, nella serata di domenica 13 gennaio, è stata seguita solamente da 3.046.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Aria di pace con Federica Panicucci

Pare che Barbara D'Urso stia facendo pace con Federica Panicucci. Come si sa, per cause non del tutto note, le due non si sopporterebbero più di tanto. La più grande dimostrazione si è avuta lo scorso anno, quando durante le puntate di celebrazione dei 10 anni di Mattino 5, né la Panicucci ha citato l'ex conduttrice del programma, ossia la D'Urso e stessa cosa da parte della protagonista di Dottoressa Giò che non ha fatto il nome dell'attuale presentatrice della trasmissione mattutina del Biscione.

Ad ogni modo sembra che i rapporti tra le due stiano migliorando. Infatti, come affermato da Panorama, D'Urso e Panicucci si sono incrociate per caso al primo piano dello Studio 11, dove hanno il camerino e le sartorie. La bionda presentatrice del "Capodanno in Musica" ha esordito dicendo: "Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie" e la risposta della D’Urso è stata: “Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose”.