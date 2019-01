Annuncio

Annuncio

Colpo di scena per tutti i fan della soap opera Il Segreto che questa sera 29 gennaio erano pronti a collegarsi su Rete 4 per seguire la nuova puntata serale in programma alle ore 21.30 circa. Possiamo svelarvi che, stando alle anticipazioni riportate dal palinsesto ufficiale Mediaset, questa sera la puntata serale della soap iberica non verrà trasmessa per lasciare spazio alla messa in onda dell'ultima puntata de La dottoressa Giò con Barbara D'Urso in onda su Canale 5 in prime time. [VIDEO]

Cancellato l'appuntamento di questa sera con la soap Il Segreto su Rete 4

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di mettere mano ai palinsesti di questa settimana, ed ecco che hanno diramato un comunicato stampa con il quale annunciavano che avrebbero anticipato la messa in onda della quarta e ultima puntata de La dottoressa Giò.

Leggi anche Anticipazioni Una Vita e Il Segreto: sospesa la prima serata del martedì su Rete 4

L'ultimo episodio verrà trasmesso stasera 29 gennaio e non domenica prossima e di conseguenza questo slittamento ha portato alla cancellazione della puntata serale de Il Segreto e anche di Una Vita [VIDEO] dal prime time di Rete 4.

Advertisement

Del resto, mandare in onda nella stessa serata due prodotti rivolti allo stesso pubblico, prettamente femminile, sarebbe stato un grave errore per entrambe le due reti e così, ecco che per questa settimana la serata soap osserverà un turno di stop. I fan, però, possono stare tranquilli, perché l'appuntamento con Il Segreto e Una Vita in prime time non risulta affatto cancellato.

La puntata serale de Il Segreto torna settimana prossima su Rete 4

Le due soap, infatti, torneranno in onda in prima serata a partire dalla prossima settimana e questo vuol dire che martedì 5 febbraio dovranno vedersela anche contro la prima attesissima serata del Festival di Sanremo 2019, condotto da Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Mediaset, inoltre, ha fatto sapere che l'appuntamento con le due serie televisive è stato confermato in prime time per tutto il mese di febbraio e anche per quello di marzo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Del, resto gli ascolti stanno premiando la decisione di Rete 4 di puntare su Il Segreto e Una Vita anche in prime time. La media, infatti, risulta essere di circa un milione e mezzo di spettatori a settimana, con uno share che oscilla tra il 6 e il 7%. Numeri che tuttavia sono lontani da quelli che le due soap registrano in daytime tutti i giorni, quando la media arriva a sfiorare anche la soglia dei 2.8 milioni di fedelissimi con il 17-18% di share.