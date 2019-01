Annuncio

Prime difficoltà da affrontare per i naufraghi protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. Le Gossip news di queste ore, rivelano che la scorsa notte i due gruppi di concorrenti vip hanno dovuto fare i conti con una vera e propria tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla spiaggia e che ha causato non poche tensioni, dato che tutti sono rimasti per diverso tempo senza fuoco [VIDEO].

La tempesta si abbatte sull'Isola dei Famosi e prime tensioni tra i concorrenti

La tempesta di acqua e vento che si è abbattuta in queste ore sulle spiagge dell'Isola dei Famosi in Honduras ha causato non pochi disagi.

Marina La Rosa, leader del gruppo di questa settimana, ha dovuto prendere le redini in mano della situazione ma ormai c'era ben poco da fare, dato che il forte vento e l'acqua scrosciante ha causato lo spegnimento del fuoco.

I naufraghi, quindi, sono rimasti senza fuoco e di conseguenza senza cibo, dato che non sapevano come cucinarlo. Il gruppo ha dovuto arrangiarsi dividendosi solamente una scatoletta, e ovviamente la fame ha cominciato a farsi sentire generando anche qualche tensione nel gruppo stesso.

Intanto si avvicina la data di messa in onda della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019 che vedremo in onda il prossimo giovedì sera in prime time su Canale 5. Durante la puntata del daytime trasmessa ieri pomeriggio in tv, Alvin ha svelato che ci sarebbero stati dei provvedimenti nei confronti di uno dei concorrenti di questa edizione, per comportamenti pregressi il suo arrivo sull'Isola.

Possibile provvedimento nei confronti di un naufrago dell'Isola dei Famosi

Non si esclude che possa trattarsi di John Vitale [VIDEO], di cui qualche settimana fa sono venuti alla luce dei post sessisti pubblicati sui social nei confronti della conduttrice Barbara D'Urso.

In tal caso, il naufrago dovrà fare chiarezza sull'accaduto e non si esclude che la produzione possa prendere anche dei seri provvedimenti nei suoi confronti, così come è già successo con concorrenti di altri reality che sono stati puniti per frasi sessiste e offensive nei confronti delle donne.

Occhi puntati anche sulla bella Taylor Mega, dopo che la scorsa settimana Alessia Marcuzzi l'ha bacchettata in diretta televisiva, rivelandole di essere venuta a conoscenza del fatto che avesse annunciato sui social che la sua partecipazione all'Isola sarebbe durata soltanto tre settimane.