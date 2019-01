Annuncio

Giunge al termine l'attuale stagione de La dottoressa Giò, la serie televisiva con protagonista Barbara D'Urso, tornata in onda quest'anno a distanza di oltre vent'anni dalla messa in onda dell'ultima puntata. Questa sera, eccezionalmente di martedì sera, verrà trasmesso l'ultimo dei quattro episodi di questa serie che è stata trasmessa sempre di domenica in prime time seppur con scarsi risultati dal punto di vista degli ascolti. [VIDEO]

Dove riguardare la quarta e ultima puntata de La dottoressa Giò in streaming online

Nel caso in cui questa sera 29 gennaio non si potesse seguire la quarta e ultima puntata de La dottoressa Giò in prima visione su Canale 5, questa si potrà pur sempre rivedere in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay.it.

Cliccando sulla sezione del sito dedicata alla fiction con la D'Urso, si possono rivedere anche tutti gli altri episodi che sono stati trasmessi nel corso di queste settimane in prime time.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile scaricare anche l'applicazione omonima di Mediaset Play direttamente sul proprio telefono cellulare, in modo tale da poter rivedere l'ultima puntata de La dottoressa Giò in qualunque momento lo si desideri, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

Intanto, però, come dicevamo questa nuova stagione della fiction con Barbara D'Urso non ha ottenuto il successo sperato dal punto di vista degli ascolti. In queste settimane, infatti, la serie ha registrato un ascolto medio di circa due milioni e mezzo di spettatori, pari ad uno share che non è andato oltre la soglia dell'11%.

Numeri deludenti per il ritorno de La dottoressa Giò su Canale 5

Numeri decisamente sottotono per la prima serata Mediaset [VIDEO] e soprattutto per questo progetto al quale la stessa D'Urso teneva moltissimo.

Il direttore di Canale 5, in occasione del lancio della fiction, aveva fatto sapere che nel caso in cui gli ascolti fossero stati positivi, avrebbero messo in cantiere una nuova stagione.

A questo punto, però, bisognerà capire quale sarà la decisione di Mediaset dopo il flop di ascolti di queste nuove puntate. Intanto le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che la dottoressa Giorgia Basile si ritroverà su un letto d'ospedale dopo il terribile incidente che l'ha vista protagonista e che le è costato caro. La dottoressa Giò, però, non si arrende e vuole sapere chi l'ha ridotta in quello stato e per quale motivo.