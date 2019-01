Annuncio

Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto relativi alle puntate in onda da domenica 3 febbraio a venerdì 8 febbraio 2019 e dove vedremo molti colpi di scena riguardanti i protagonisti di Puente Viejo. Al centro delle vicende sarà Adela, in fin di vita dopo che Basilio gli ha sparato in testa. Nel frattempo Raimundo sarà sempre più affranto per non essere riuscito ancora a scoprire dove si nasconda Francisca, mentre Julieta si concederà a Fernando Mesia [VIDEO], dopo che l'uomo ha promesso di aiutarla a scoprire l'assassino di Saul.

Il Segreto, trame 3-8 febbraio: Adela in fin di vita dopo essere caduta nella trappola di Basilio

Le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda dal 3 all'8 febbraio, ci mostrano Adela ferita gravemente dallo stalker.

Advertisement

Si tratta di Basilio una vecchia conoscenza della maestra che come ci rivelano le anticipazioni, la colpirà con un arma da fuoco alla testa. La donna prontamente soccorsa da Meliton, verrà trasportata in ospedale, ma le sue condizioni saranno critiche e rischierà la vita. La maestra come vedremo nei prossimi episodi, è caduta nella trappola dello stalker, nonostante Carmelo abbia cercato di proteggerla ingaggiando una scorta. Adela dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed accanto a lei starà l'amica Irene, mentre Carmelo, distrutto dal dolore, confesserà a Severo di voler vendicarsi dello stalker della moglie.

Il Segreto anticipazioni: Julieta si concede a Fernando Mesia, Elsa scompare

Oltre alla vicenda del tentato omicidio di Adela [VIDEO], nelle prossime puntate de Il Segreto, vedremo che anche per Isaac ed Elsa non sono momenti felici.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Laguna infatti, ha scoperto che il padre del bambino di Antolina è proprio il giovane carpentiere e sconvolta dalla scoperta, si allontanerà di casa. Un malore di Antolina impedirà ad Isaac di seguire la sua amata, la quale penserà di lasciare Puente Viejo. Grazie all'intervento di Fè e don Anselmo, la giovane troverà alloggio alla locanda. Nelle prossime puntate della soap opera iberica, vedremo che Prudencio scoprirà una lettera di Maria indirizzata a Raimundo, dalla quale capirà che la ragazza è viva. Nel frattempo Fernando ha deciso di aiutare Julieta a trovare il vero colpevole della scomparsa di Saul, dietro ad una 'speciale' ricompensa e come vedremo nel corso della prossima settimana, i due trascorreranno una notte di passione. Le anticipazioni sulle trame dal 3 all'8 febbraio prossimi, ci svelano inoltre che Raimundo deciderà di seguire Fernando per scoprire il nascondiglio di donna Francisca.

Questo e molto altro andrà in onda su canale 5 nella settimana che va dal 3 all'8 febbraio 2019. Ricordiamo che il martedì sera è prevista una puntata in prima serata de Il Segreto su rete 4, oltre al consueto appuntamento pomeridiano.