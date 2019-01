Annuncio

Nuovi e avvincenti episodi de Il Segreto attendono gli affezionati telespettatori ad inizio febbraio 2019 e che, come ci rivelano gli spoiler provenienti dalla Spagna, vedranno molti colpi di scena a Puente Viejo. Isaac confesserà ad Elsa di essere il padre del bimbo che Antolina porta in grembo e la Laguna come vedremo, non la prenderà affatto bene. Prosegue nel frattempo il piano di Julieta per scoprire il colpevole della scomparsa di Saul e per ottenere informazioni: si concederà a Fernando Mesia [VIDEO], mentre Raimundo è sempre più determinato a scoprire dove si trova Francisca.

Spoiler febbraio 2019: Julieta si concede a Fernando per scoprire la verità su Saul

Il gioco pericoloso che Julieta sta facendo con Mesia sta preoccupando anche Fè, la quale come abbiamo visto nelle scorse puntate ha messo in guardia l'amica.

La Uriarte però, determinata più che mai ad ottenere informazioni utili al suo scopo, arriverà al punto di fare l'amore con Fernando, il quale mantenendo la promessa fatta alla giovane, le farà trovare tra le cose di Prudencio la pistola che presumibilmente ha ucciso Saul. Julieta a questo punto si convincerà del fatto che proprio il marito le abbia sempre mentito e che non sia estraneo alla scomparsa del fratello. Cosa succederà ora tra Prudencio e Julieta? Non resta che attendere altre anticipazioni per scoprire come si evolverà questa vicenda.

Trame il Segreto: Raimundo sulle tracce di Francisca ma scompare nel nulla

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su canale 5 ad inizio febbraio ci riportano ancora alla misteriosa scomparsa di Francisca Montenegro. Raimundo è determinato a scoprire cosa sia successo alla moglie [VIDEO] e per tale motivo comincerà a rileggere più volte la lettera della Montenegro.

Gli spoiler ci rivelano che l'Ulloa scoprirà tra le righe, un messaggio in codice con una richiesta di aiuto della donna. Temendo che la sua amata sia in pericolo, il padre di Emilia con l'aiuto di Mauricio, andrà nel luogo dove ha visto per l'ultima volta Francisca senza però trovare nessun riscontro. Sarà a questo punto che deciderà di seguire Fernando, convinto che il Mesia sappia qualcosa ma, come ci rivelano le anticipazioni, sarà proprio seguendo il figlio di Olmo che anche Raimundo svanirà nel nulla nei pressi di una clinica misteriosa.

Misteri e colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto e che vedremo in onda nelle prime settimane di febbraio su canale 5 nel consueto orario delle 16,30.