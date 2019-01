Annuncio

Nei giorni scorsi c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo Dating show di Canale 5 ideato e condotto dalla regina indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi. I colpi di scena, come al solito, non sono mancati con Ivan che ha insultato le sue corteggiatrici dicendole: ''Siete persone di me**a'', ma non solo, perché la puntata sarà ricordata per un annuncio molto importante da parte di Lorenzo Riccardi. Luigi ha dimostrato di essere ancora in ''alto mare'' per quanto riguarda la sua scelta, soprattutto a causa dell'arrivo della nuova corteggiatrice di nome Valentina che ha letteralmente scombussolato i piani del tronista.

La sua sembrava una scelta scontata tra Irene e Giorgia, ma qualcosa nelle ultime settimane sembra essere cambiato.

Uomini e Donne, Lorenzo annuncia l'imminente scelta

Nel dettaglio, la puntata parte [VIDEO], come di consueto, dalle esterne svolte in settimana.

Lorenzo ormai ha delimitato la sua scelta tra due corteggiatrici, la bella e simpatica Claudia e l'intraprendente e misteriosa Giulia. L'esterna con Claudia è caratterizzata da una spiccata dose di ironia ed inizia con un ballo proposto da Riccardi. Questo per punzecchiare Claudia dopo il ballo che la ragazza si è concessa nella scorsa registrazione con l'altro tronista Ivan. A modo suo, Lorenzo ha palesato una certa gelosia nei confronti della sua corteggiatrice che fa pensare che per la scelta la favorita sia Claudia. Poi, dopo vari sguardi carichi di passione, ci sono stati alcuni baci appassionati che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico presente in studio. Successivamente è stata mostrata anche l'esterna con Giulia Cavaglia: non sono mancate le polemiche come sempre capita quando il protagonista è Lorenzo Riccardi, perché il ragazzo ha baciato anche Giulia scatenando un battibecco feroce con Claudia, rea, a suo dire, di non avere avuto alcuna reazione dopo il bacio con Giulia.

Anticipazioni U&D, Lorenzo confessa: 'Ho paura di rimpiangere la non scelta'

Maria De Filippi, durante la puntata, ha annunciato la fine del percorso di Lorenzo nel trono classico di Uomini e donne: il tronista, quindi, dovrà passare 2 giorni in villa con entrambe le corteggiatrici e la scelta sarà mostrata in prima serata su Canale 5, presumibilmente nei primi 15 giorni di febbraio. Dalle anticipazioni dell'ultima puntata, Claudia sembra essere la favorita in virtù della gelosia che il bel tronista non è riuscito a nascondere. Tuttavia le idee del tronista non sembrano essere particolarmente chiare. Nei giorni scorsi Lorenzo ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, in cui ha espresso tutti i suoi dubbi e le sue perplessità in merito della scelta: ''Ho paura di sbagliare scelta.'' Proprio in virtù di questa confusione Maria De Filippi gli avrebbe concesso altre due settimane aggiuntive per schiarirsi le idee ed arrivare ad una scelta sicura. ''La mia paura più grande è di prendere la decisione sbagliata e di rimpiangere la non scelta.

È l’ultima cosa che voglio che accada.''